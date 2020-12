Une Grande École d’Ingénieurs dans le numérique au sein de l’UM6P-CS

L’Université Mohammed VI Polytechnique lance une école d’ingénieurs spécialisée dans les sciences de l’informatique, la « School of Computer Sciences » (UM6P-CS), dont le but est d’ancrer le Maroc en tant que future « Digital Nation ».

L’UM6P-CS sera hébergée au sein du Data Center de Benguerir, qui sera un laboratoire vivant de la nouvelle école pour la pratique et l’expérimentation des travaux de recherche, explique-t-on dans un communiqué.

Ainsi, l’UM6P-CS, qui accueillera sa première promotion à l’automne 2021 propose une formation d’ingénieur (Bac + 5) spécialisée dans le numérique. Ce cursus d’excellence, à la fois théorique et pratique, se déroule en deux années préparatoires intégrées orientées vers le numérique, suivies du cycle ingénieur de trois ans permettant de se spécialiser dans différentes filières du numérique dont l’intelligence artificielle, les sciences des données, la cyber sécurité, la finance numérique, les réseaux sociaux et l’Internet des objets.

« Dans un monde ou les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) et les BATX (leurs homologues chinoises) sont les entreprises les plus riches au monde et leur puissance dépasse désormais celle des états, le numérique est la clé pour un large choix de carrière : 100 % des emplois actuels seront transformés par le numérique ; certains emplois disparaîtront au profit de nouveaux et les métiers de demain seront directement liés au numérique. Tous les secteurs seront concernés : la santé (télémédecine), l’éducation (télé-enseignement), le transport (véhicules autonomes), la défense (cyber sécurité), l’environnement (météorologie), l’agriculture, le commerce, ainsi que les finances », expliquent les initiateurs du projet UM6P-CS.

Tournée vers l’innovation, la recherche et la pratique, l’UM6P-CS prône un apprentissage basé sur l’expérimentation grâce au supercalculateur du Data Center de Benguerir, à ses laboratoires, et en particulier aux « Fablabs » et aux « Living Labs » dans lesquels les étudiants apprennent sur le terrain et mettent en pratique les acquis théoriques, explique le communiqué.