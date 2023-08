La communication digitale du FMI et de la Banque Mondiale sur les assemblées de 2023 tenues à Marrakech se veut à la fois innovante et immersive, offrant une expérience interactive et informative aux participants du monde entier. Les institutions ont chacune mis en place une plateforme en ligne dédiée aux assemblées (https://imf.org/Marrakesh pour le FMI, https://www.worldbank.org/ en/meetings/splash pour la Banque Mondiale), offrant un accès facile à toutes les informations essentielles. Il faut noter également que ces plateformes sont complémentaires de celle mise en place par le Maroc (https://moroccoam2023.ma/host-country/). Les participants pourront consulter l’agenda détaillé des événements, accéder aux discours et aux présentations des intervenants, et participer à des sessions virtuelles en direct. Des outils de traduction en plusieurs langues sont également disponibles pour garantir une compréhension globale et inclusive.

Et avant la tenue des assemblées, le portail du FMI est particulièrement riche en informations concernant les préparatifs, l’actualité économique de la région et du Maroc en particulier, en relayant les études et missions de terrain menées par l’institution en préparation de ces assemblées. Le Royaume est d’autant plus mis en avant que la majorité des missions et visites préparatives ont logiquement eu lieu au Maroc, et chacune est résumée par un article et un contenu multimédia. De plus, des vidéos, des infographies et des témoignages sont créés pour raconter l’histoire des assemblées et mettre en valeur les réalisations et les défis discutés lors des réunions. Lors de l’événement, des séances de questions-réponses en ligne seront organisées avec des dirigeants et des économistes, permettant ainsi aux participants de s’engager directement avec les experts.

Les réseaux sociaux jouent un rôle clé dans la communication digitale de ces assemblées. Le FMI et la Banque Mondiale utilisent leurs comptes officiels sur les plateformes populaires tels que Twitter, Facebook, LinkedIn et YouTube pour partager en temps réel les moments forts des assemblées, diffuser des interviews avec des experts, et permettre aux participants de s’engager et de poser des questions. Par exemple, le compte Twitter du FMI pour la région MENA (https://twitter.com/IMFinMENA) relaie, et continuera de le faire jusqu’à l’événement, toute l’actualité du fonds concernant la région en général et le Maroc en particulier, ainsi que toute information concernant l’organisation des assemblées à Marrakech. La communication digitale favorise également la participation virtuelle des parties prenantes et du grand public. Des sessions interactives seront organisées via des webinaires et des chats en direct, permettant aux participants de poser des questions et d’exprimer leurs points de vue. Des forums en ligne seront créés pour faciliter les discussions et les échanges d’idées entre les participants. Enfin, la communication digitale prolongera l’impact des assemblées au-delà de l’événement lui-même. Les enregistrements des sessions et des discours seront rendus disponibles en ligne, permettant à ceux qui n’ont pas pu assister en direct de les visionner ultérieurement. Des articles et des analyses seront publiés sur les sites web du FMI et de la Banque Mondiale pour approfondir les débats et les discussions.

Dans l’ensemble, la communication digitale du FMI et de la Banque Mondiale sur les assemblées de 2023 à Marrakech a pour objectif de permettre une large diffusion des idées et des initiatives discutées lors de l’événement. Elle se veut créer une expérience virtuelle immersive et favoriser la participation de tous, renforçant ainsi l’engagement et la collaboration mondiale en faveur d’un avenir économique durable.

SB

Partagez cet article :