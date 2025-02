Le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration planche actuellement sur l’élaboration d’une feuille de route visant à intégrer l’Intelligence Artificielle (IA) dans les administrations marocaines. C’est ce qu’a annoncé, mardi, la ministre déléguée Amal El Fallah Seghrouchni lors d’une réunion de la Commission du contrôle des finances publiques et de la gouvernance à la Chambre des représentants.

Une stratégie pour l’IA

Dans son intervention, la ministre a souligné que cette feuille de route identifiera les cas d’usage prioritaires de l’IA afin d’améliorer les services publics et de mieux répondre aux attentes des citoyens. Elle a également insisté sur l’engagement du Maroc à respecter les recommandations de l’UNESCO en matière d’éthique de l’IA, garantissant ainsi un déploiement responsable de cette technologie.

Le ministère s’attelle aussi à développer l’écosystème de l’IA à travers le soutien aux startups innovantes, notamment celles opérant dans des secteurs à forte valeur ajoutée. En parallèle, des actions sont menées pour attirer des entreprises internationales spécialisées dans l’IA et encourager les acteurs nationaux à enrichir leur offre de services technologiques.

Par ailleurs, la ministre a annoncé le lancement, prévu le 14 février, d’un portail électronique unifié qui regroupera et facilitera l’accès aux services publics en ligne. Cette initiative s’inscrit dans la continuité des efforts de digitalisation de l’administration, qui propose déjà plus de 600 services numériques destinés aux citoyens, aux entreprises et aux institutions publiques.

D’autres projets structurants sont en cours, notamment le développement de l’application Mon identité numérique, qui permet une authentification à distance et qui compte déjà 1,7 million d’utilisateurs. La couverture internet sera aussi renforcée avec l’extension de la 5G à 25 % de la population d’ici 2026 et 70 % à l’horizon 2030, en particulier dans les villes qui accueilleront la Coupe du monde 2030.

Le gouvernement ambitionne également de renforcer les infrastructures numériques du pays. La ministre a évoqué le programme « Cloud First Policy », destiné à encourager les administrations à adopter des solutions basées sur le cloud. Parallèlement, une étude technique a été menée pour évaluer la maturité numérique des administrations publiques et définir un cadre méthodologique permettant d’améliorer leur transformation digitale.

