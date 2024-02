Une délégation de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) effectue, jeudi, une visite officielle à la capitale omanaise Mascate pour partager l’expertise de l’Autorité en matière de contrôle des assurances.

Cette visite, qui s’effectue sur invitation de l’Autorité du Marché des Capitaux (CMA) du Sultanat d’Oman, a été l’occasion pour le président de l’ACAPS, Abderrahim Chaffai, de s’entretenir avec son homologue omanais S.E. Abdullah Bin Salem Al Salmi, président exécutif de la CMA sur plusieurs questions d’intérêt commun, indique un communiqué de l’ACAPS.

Les deux responsables ont également discuté de la coordination des efforts entre leurs institutions en vue de renforcer davantage les relations de coopération bilatérale et de promouvoir l’échange des expériences et des bonnes pratiques en matière de supervision et de contrôle du secteur des assurances, fait savoir le communiqué.

La visite a été marquée par le coup d’envoi officiel du programme de coopération ayant pour objet le partage de l’expertise de l’ACAPS en matière de contrôle des assurances. Elle a connu le démarrage effectif de la première phase de la mission d’assistance technique qui sera axée sur le contrôle prudentiel et le contrôle des produits d’assurance.

Une seconde phase, prévue en avril, portera sur le contrôle des assurances avec un focus particulier sur les techniques d’inspection.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du mémorandum d’entente conclu, en mars 2022, entre l’ACAPS et la CMA d’Oman visant à renforcer le partenariat et l’échange de renseignements dans le domaine de l’assurance sur la base des intérêts réciproques, rappelle le communiqué.

Créée le 9 novembre 1998 et est entrée en fonction le 9 janvier 1999, la CMA d’Oman est dotée de la personnalité juridique et de l’indépendance financière et administrative.

Cette entité gouvernementale est chargée du développement du secteur du marché des capitaux et de celui des assurances à travers notamment l’élaboration des études et la mise en place des législations et des réglementations adéquates conformément aux meilleures pratiques internationales.

