Le Groupe OCP a réalisé de solides performances financières et opérationnelles depuis le début de l’année, avec une croissance à deux chiffres de ses principaux indicateurs financiers. Cette progression substantielle a été portée par des conditions de marché favorables, son efficacité opérationnelle et sa position de leader sur le marché des engrais phosphatés.

Dans ses explications, le groupe tient à préciser que les conditions de marché au troisième trimestre sont restées similaires à celles du trimestre précèdent. Les prix des engrais phosphatés ont poursuivi leur progression, soutenus par une offre limitée, principalement en raison des contraintes persistantes d’approvisionnement en provenance de Chine.

Et de poursuivre que ces conditions ont été également marquées par une forte demande sur les principaux marchés, notamment en Europe et en Afrique. La demande au Brésil s’est nettement améliorée au troisième trimestre, permettant de rattraper les retards d’achat cumulés plus tôt : ‘‘ Grâce à sa flexibilité industrielle et son agilité commerciale, OCP continue de répondre à une demande croissante de produits spécialisés, tels que le TSP, en livrant des volumes importants en temps opportun’’, dit-on auprès d’OCP, tout en notant que Les volumes de TSP vendus ont enregistré une forte progression de 54% en glissement annuel, reflétant la stratégie d’OCP d’élargir son offre d’engrais pour les adapter aux besoins spécifiques des cultures et des sols locaux, favorisant une agriculture plus efficace.

Dans ce sens, OCP a enregistré une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’année précédente, atteignant 69,0MMDH. Cette performance s’explique par la hausse des volumes d’exportation sur les trois segments (Roche, Engrais et Acide).

La progression du chiffre d’affaires des engrais a été soutenue par l’augmentation des volumes vendus et des prix solides, tandis que la progression substantielle des revenus de l’acide phosphorique est principalement attribuable à une demande accrue en Europe et en Inde, entraînant une hausse des volumes exportés. La hausse des volumes exportés de roche a largement atténué la baisse du chiffre d’affaires de ce segment : ‘‘ L’efficacité opérationnelle du Groupe, l’amélioration de ses capacités de production et son leadership en termes de coûts se sont traduits par une solide marge d’EBITDA de 39% en 2024, un niveau supérieur à la moyenne de l’industrie’’.

Sur un autre registre, le Groupe poursuit également sa stratégie de croissance durable, en renforçant ses capacités de production pour soutenir la sécurité alimentaire mondiale et en investissant dans des secteurs stratégiques tels que la gestion de l’eau, les énergies renouvelables, ainsi que le développement de l’ammoniac vert et de l’hydrogène vert.

H.Z

