Le Secrétariat d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et Solidaire, en partenariat avec le groupe Barid Al-Maghrib et les chambres de l’artisanat, a signé une convention-cadre pour le lancement d’un programme intégré destiné à moderniser et digitaliser les services liés au secteur de l’artisanat.

Cet accord, conclu lors d’une cérémonie officielle présidée par Lahcen Essaadi, Secrétaire d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et Solidaire, et Amin Benjelloun Touimi, Directeur général du groupe Barid Al-Maghrib, vise à renforcer l’accompagnement des artisans à travers des solutions technologiques et logistiques adaptées.

Une carte professionnelle de nouvelle génération

Dans le cadre de cette initiative, une convention spécifique a été signée avec Barid Media, filiale de Barid Al-Maghrib, pour l’édition et l’impression des nouvelles cartes professionnelles des artisans. Ces cartes, dotées de fonctionnalités avancées, offriront aux artisans des services innovants qui leur permettront de tirer parti des technologies numériques dans leurs activités quotidiennes.

La carte professionnelle nouvelle génération inclura des services supplémentaires qui seront progressivement dévoilés, en collaboration avec divers partenaires. Ces fonctionnalités viseront à améliorer les conditions de travail des artisans et à renforcer leur compétitivité sur le marché national et international.

Les piliers du partenariat

Ce programme intégré repose sur plusieurs axes stratégiques. La digitalisation des services représente un aspect central de cette initiative, avec la mise en place de plateformes numériques pour les chambres de l’artisanat et la Fédération des Chambres de l’Artisanat (FCA), afin de faciliter l’accès aux services administratifs et professionnels. Par ailleurs, la consolidation et la modernisation du Registre National de l’Artisanat (RNA) permettront de rationaliser et d’améliorer le processus de délivrance des cartes professionnelles et d’autres documents officiels destinés aux artisans.

En outre, l’un des objectifs du programme est de renforcer la formation et la certification des artisans à travers la délivrance de certificats et de diplômes de formation professionnelle reconnus, afin de valoriser les compétences et d’améliorer les opportunités d’intégration sur le marché. La promotion de l’artisanat marocain passera également par la mise en œuvre de stratégies de marketing digital visant à accroître la visibilité des artisans et à leur fournir des outils numériques adaptés à leurs besoins commerciaux.

Un volet essentiel de l’accord concerne l’amélioration des services logistiques pour le transport des produits et des marchandises des artisans. Ces services seront proposés à des tarifs préférentiels pour faciliter leur distribution sur le marché national et international, contribuant ainsi à élargir leur accès aux circuits commerciaux.

Un soutien accru pour la compétitivité du secteur

Le partenariat prévoit également un échange de données entre le système du groupe Barid Al-Maghrib et celui du RNA, ce qui permettra une gestion plus efficace et plus précise des statistiques liées aux exportations du secteur de l’artisanat. Parmi les initiatives phares figure l’émission spéciale de timbres-poste visant à valoriser l’artisanat marocain. De plus, l’intégration des services de signature électronique contribuera à sécuriser les transactions administratives et à faciliter les démarches pour les artisans.

LNT

