Le Professeur Youssef El Fakir, vice-président de la Fondation des médecins enseignants libéraux et ancien président de la Société marocaine de radiologie, annonce la publication de son « Plaidoyer pour une réforme du système de santé au Maroc – Ordonnance pour une politique de Santé 2.0 ».

Expert engagé en économie de santé et en télémédecine, le Professeur Youssef El Fakir a été amené par la crise sanitaire de la COVID-19 et ses lourdes conséquences sur notre mode de vie, notre économie et notre santé, à auditer le système de santé marocain, afin d’évaluer sa capacité à faire face aux défis sanitaires actuels et futurs, et de proposer des pistes de réflexion et d’amélioration, selon un communiqué de presse.

« Notre volonté est d’éclairer l’opinion publique, les pouvoirs publics, les partis politiques et toutes celles et ceux en charge de la santé dans notre pays, en vue d’initier, un débat national sur le système de santé au Maroc. […] Nous souhaitons qu’au terme de la lecture de cet ouvrage, nous ayons tous, professionnels de santé, société civile, partis politiques et pouvoirs publics, suffisamment de données dans le domaine de la santé au Maroc pour mieux appréhender la problématique de sa gestion et en débattre en connaissance de cause. », résume l’auteur.

L’ouvrage est construit autour d’un état des lieux du système de santé actuel et d’un plaidoyer pour la mise en œuvre d’une réforme à travers une politique de santé 2.0. Il s’appuie sur des indices et des enquêtes de santé émanant d’organismes gouvernementaux et d’ONG spécialisés dans le domaine de la santé, mais aussi sur l’expertise de nombreux acteurs de la santé au Maroc.

Organisé en deux parties, il concentre dans un premier temps l’essentiel des données en matière d’offre et de gestion des soins dans notre pays, puis, présente un plaidoyer organisé sous forme de chapitres dans lequel l’auteur apporte ses analyses et sa vision pour une réforme du système de santé marocain à travers une politique de santé 2.0.

Au-delà d’une référence aux technologies actuelles, l’usage de l’expression « 2.0 » évoque la nécessité d’un changement de paradigme qui repose sur cinq piliers :

La régionalisation avancée avec réhabilitation des établissements de santé et de soins de base ; La création d’un organe de régulation et de règlementation de la santé et de la santé digitale ; La création d’une Haute Autorité́ Nationale de Santé, en charge des recommandations, des référentiels thérapeutiques et de la Formation Médicales Continue (FMC) ; La gestion privée de la chose publique (les hôpitaux) et le partenariat public privé, « revu et corrigé » en intégrant les compétences marocaines à l’étranger ; La promotion du développement et de la recherche ainsi que de l’industrie des métiers de la santé.

Pour enrichir sa réflexion de façon à recouvrir l’ensemble des problématiques et des attentes des professionnels du secteur, le Professeur El Fakir a bénéficié de la collaboration de nombreux professeurs et experts du milieu de la santé marocain.

Conçu de façon très accessible, sans jargon technique ni volonté de polémique, cet ouvrage se veut une contribution citoyenne pour inviter toutes les parties prenantes à la réflexion dans le cadre d’un débat qui concerne l’ensemble des Marocains.

