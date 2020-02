PARTAGER Un pilote américain manoeuvrera bientôt plusieurs avions à la fois

Un pilote américain pourra bientôt manoeuvrer plusieurs avions à la fois, si l’on en croit des tests récemment effectués sur une base aéronavale proche de Washington et annoncés mardi par Boeing.

« Boeing et l’US Navy ont fait voler avec succès deux Growlers EA-18G contrôlés à distance comme des drones en utilisant un troisième Growler comme salle de contrôle des deux autres », a indiqué le constructeur aéronautique dans un communiqué.

Les deux premiers appareils avaient été modifiés pour servir de drone et le troisième les a contrôlés en plein vol, a précisé à l’AFP un porte-parole de Boeing, Justin Gibson.

Il a précisé que la démonstration a été effectuée fin 2019 sur la base aéronavale de Patuxent River, dans le Maryland, à l’occasion des exercices annuels de l’unité de recherche et développement de l’US Navy.

Elle « a permis de démontrer l’efficacité des technologies permettant d’utiliser les F/A-18 Super Hornet et les EA-18G Growlers au combat avec des drones », selon le communiqué de Boeing.

Le Super Hornet est un avion de chasse de l’US Navy qui peut être armé de missiles air-air ou air-sol et doté de capacités de guerre électronique (brouillage, cyber-attaques, etc). Le Growler en est la version spécialisée dans la cyber-attaque et le combat électromagnétique, avec des capacités de brouillage très importantes.

Au cours des quatre vols d’essais menés fin 2019, 21 démonstrations de missions ont été effectuées, indique l’avionneur.

En pilotant plusieurs drones depuis le cockpit d’un avion, les pilotes américains pourront ainsi « étendre leur capacité de détection tout en maintenant leur appareil hors de danger », explique Boeing.

« Cela permettra à un seul équipage de contrôler plusieurs appareils sans beaucoup de travail supplémentaire », conclut l’avionneur.

LNT avec Afp