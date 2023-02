S’adressant aux professionnels du marketing et de la transformation digitale, le livre blanc « Total Experience : vers une nouvelle stratégie gagnante » a été publié le 2 février 2023 par le Groupement des annonceurs du Maroc, l’Association des utilisateurs des systèmes d’information, en partenariat avec Gear9 et IPSOS.

Il vise à expliquer la notion de Total Experience (TX) en se basant sur une étude menée auprès de dirigeants d’entreprises marocaines. La « Total Experience » est une tendance qui vise à améliorer les usages et expériences des parties prenantes (clients, employés, multi-utilisateurs) grâce à la technologie et à une meilleure utilisation des données. Ce livre blanc propose des approches pour mettre en place des stratégies basées sur ce concept et présente des études de cas pour montrer l’impact business de telles méthodes.

Les lecteurs pourront trouver des contributions d’experts et des témoignages d’acteurs pour comprendre les applications concrètes de la Total Experience.

« Ce guide est une véritable mine d’or pour les entreprises et institutions marocaines qui souhaitent s’appuyer sur les dernières tendances et les meilleures pratiques pour implémenter des stratégies de Total Experience », a souligné Hicham Chiguer, président de l’AUSIM, lors de la conférence de présentation du livre.

De son côté, Mounir Bouchiha, directeur général de Gear9 a précisé que « ce livre blanc présente une analyse approfondie des expériences offertes par les entreprises marocaines, montrant la nécessité d’une collaboration plus étroite en valorisant les talents internes entre les départements pour créer une expérience cohérente et alignée sur les objectifs de l’entreprise ».

Le livre blanc « Total Experience : vers une nouvelle stratégie gagnante » est disponible en téléchargement gratuit via le lien suivant : https://gear9.ma/total-experience.

AL

Partagez cet article :