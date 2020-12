Sous la direction de Madame Fathïa BENNIS, MAROCLEAR a obtenu le 03 décembre la reconduction de son Label RSE après le renouvellement de sa certification ISO 27 001 en novembre dernier, selon un communiqué de presse.

Malgré le contexte difficile en 2020, dû à la pandémie COVID 19, MAROCLEAR loin de s’abriter derrière une gestion défensive a tenu à respecter ses engagements volontaristes pour la protection de l’environnement et pour l’amélioration des conditions sociales et sociétales de toutes les parties prenantes de l’Institution, explique-t-on auprès de la société.

Cette reconnaissance vient témoigner du fort engagement du Dépositaire Central autour de quatre piliers : responsabilités sociale, sociétale, environnementale et économique et de son ambition, pour renforcer continuellement sa performance globale, tout en créant de la valeur ajoutée pour son environnement et en impactant positivement son écosystème.

Labélisé RSE depuis 2013, la démarche de MAROCLEAR a permis de mieux structurer les actions déjà mises en place et d’en développer d’autres, toujours dans la perspective d’une amélioration continue et d’une pérennisation des actions.

LNT avec CDP