Lors de la présentation officielle de la 48ème édition du Trophée Hassan II et de la 27ème édition de la Coupe Lalla Meryem de golf, qui a eu lieu mardi au Royal Golf Dar Es Salam à Rabat, les organisateurs ont souligné l’importance de la présence de figures emblématiques du golf à l’événement de 2024, affirmant que cela renforce la position du Maroc comme une destination de premier plan pour le golf à l’échelle mondiale.

Miller Brady, président du PGA Champions Tour, a exprimé durant la conférence de presse que l’intérêt marqué des golfeurs de renommée internationale pour le Trophée Hassan II illustre le prestige et l’influence que cette compétition détient à l’international depuis sa création il y a plus de cinquante ans. Il a mis en avant la compétition serrée attendue pour cette édition, en mettant l’accent sur la participation de Stephen Ames, le champion en titre du Canada, ainsi que celle de Colin Montgomerie de l’Écosse, vainqueur en 1997, et de l’Espagnol Santiago Luna, qui détient le record du tournoi avec trois victoires.

Hassan El Mansouri, deuxième vice-président délégué de la Fédération Royale Marocaine de Golf, a quant à lui annoncé que cette édition, placée sous le signe « Le retour des champions », promet d’être exceptionnelle, notamment parce qu’elle s’inscrit dans le cadre du PGA Champions Tour, un circuit prestigieux habituellement réservé à quelques pays en dehors des États-Unis, y compris le Maroc.

Il a également mis en lumière l’importance accordée à la jeune génération avec le « Pro-Am Hassan II Kids Cup by First Tee », qui verra la participation d’équipes mixtes de golfeurs professionnels et de jeunes talents issus du programme « First Tee Morocco ».

Concernant la Coupe Lalla Meryem, El Mansouri a signalé la participation remarquable de cinq golfeuses marocaines, dont Inès Laklalech, qui a réalisé une saison 2023 exceptionnelle en devenant la première golfeuse marocaine et arabe à se distinguer lors d’un tournoi du LPGA Tour, ainsi que Maha Haddioui, Lina Belmati, et la jeune Sofia Cherif Essakali, âgée de seulement 13 ans, qui sera la benjamine et la seule amatrice à concourir.

Inès Laklalech, s’exprimant sur sa participation à la Coupe Lalla Meryem pour la troisième fois, a partagé son enthousiasme et ses ambitions de succès, notamment suite à ses performances impressionnantes lors des tournois récents.

Le Maroc se distingue en étant le seul pays à organiser simultanément une compétition masculine et féminine de golf, reconnues dans les calendriers européens, dans une même ville, aux mêmes dates, et sur le même site. Ces tournois jouissent d’une couverture télévisée internationale, atteignant plus de 650 millions de foyers à travers le monde.

