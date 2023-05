Une tribune de Jobin Joejoe, Directeur général adjoint, Sony Moyen-Orient et Afrique

L’intelligence artificielle (IA) fait désormais partie intégrante de notre quotidien. Et dans le volet divertissement et créativité de nos vies, elle a tout simplement transformé, pour le mieux, notre expérience utilisateur.

L’intelligence artificielle facilite notre quotidien sans même que nous nous en rendions compte. Nous la retrouvons dans nombre de domaines et d’applications comme dans nos habitations avec la domotique, certains robots ménagers tels les aspirateurs autonomes, les alarmes domestiques… Elle est également présente dans les transports, l’industrie, la santé…

L’IA pour une expérience utilisateur sans précédent aujourd’hui…

Dans les secteurs proches de Sony, de la créativité et du divertissement, elle est devenue essentielle et permet d’offrir une expérience utilisateur sans précédent.

Citons quelques applications bien connues du public comme les assistants vocaux : Siri chez Apple, Google Assistant chez Google, Alexa chez Amazon, la reconnaissance faciale pour déverrouiller nos iPhones, oui encore la reconnaissance vocale sur les téléviseurs Android Sony disponible sur la BRAVIA.

Dans nos divertissements, elle est bien ancrée pour faciliter notre expérience utilisateur et notre attente de personnalisation, comme dans les jeux vidéo, sur les plateformes de streaming Netflix, Disney+, Shahid, Amazon Prime Video, Starzplay et Apple TV+. Elle est bien sûr liée à Internet et aux réseaux sociaux.

Sony exploite déjà cette technologie pour se rapprocher des utilisateurs grâce à des produits et services innovants qui les aident à développer leur créativité et à profiter pleinement du divertissement.

… et plus encore demain

En 2023, l’intelligence artificielle restera la technologie la plus importante, avec des avancées majeures dans l’IA adaptative et l’IA générative.

Ainsi, les investissements de Sony Middle East & Africa dans des technologies de pointe sont conçus pour répondre à cette demande croissante de personnalisation et de numérisation accrue dans les jeux en ligne et les OTT (over-the-top, des contenus télévisuels et cinématographiques accessibles via internet, à travers les plateformes de streaming), ainsi que pour offrir une expérience optimisée aux créateurs de contenu.

Lorsque la technologie d’IA est traduite en produits et services, elle fonctionne au plus près des utilisateurs en temps réel, élargit leur créativité et augmente le plaisir tiré des divertissements.

Comme nous l’avons vu, nous assistons à une mutation vers plus de personnalisation et une numérisation accrue, deux facteurs qui entraînent une croissance significative des jeux en ligne et des OTT. Ainsi, l’augmentation de la vidéo à la demande (VOD) et des plateformes de streaming incite les gens à rester chez eux. Et pour vivre une expérience unique de divertissement à domicile, de nombreux consommateurs achètent des téléviseurs grand écran et des barres de son. Sony a d’ailleurs constaté une forte demande pour ses téléviseurs BRAVIA et ses écrans plus grands, à partir de 55 pouces. Et, parmi les technologies qui illustrent parfaitement l’apport de l’IA dans l’expérience utilisateur de Sony en 2023 figure le processeur cognitif XR™ qui permet aux téléviseurs BRAVIA d’analyser le contenu et de le recréer de la manière dont les humains voient et entendent dans le monde réel.

L’IA s’invite également dans la prise de vue avec la possibilité de détecter avec précision non seulement les visages humains, mais aussi les oiseaux, les animaux, les insectes et même les véhicules. C’est ce que réalise notre appareil photo sans miroir Alpha 7RV, doté d’un système de mise au point IA de pointe. Cette unité de traitement novatrice de l’IA permet de réaliser de nouvelles percées dans la reconnaissance des sujets, tant pour la photographie que pour le tournage de vidéos.

Une autre technologie qui gagne du terrain et qui devrait se développer l’année prochaine est le métavers.

Les applications de l’IA ne cessent d’évoluer

Le métavers continue d’évoluer au fil du temps. Et l’IA est une partie essentielle du métavers pour lui donner un aspect réel. Par exemple, en créant des avatars de plus en plus précis et proches de la réalité grâce à des images utilisateurs 2D ou des numérisations 3D pour proposer un rendu simulé très réaliste.

Et, point stratégique, l’IA aura un rôle à jouer pour garantir un accès inclusif au métavers. Ainsi, la reconnaissance d’images pourra aider les personnes malvoyantes, et la retranscription en temps réel, les personnes malentendantes, quand les interfaces cerveau-ordinateur permettront à celles ayant un handicap physique d’interagir avec le monde numérique. Les possibilités sont nombreuses.

Et pour voir au-delà du divertissement, dans la vie quotidienne, l’IA ira encore plus loin qu’aujourd’hui dans les domaines clés dont nous avons parlé, à savoir la santé, la justice, la domotique, le transport, l’industrie… dans lesquels elle n’en est qu’à ses prémices.

Mais n’oublions pas que l’IA est une technologie, un outil.

