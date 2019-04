PARTAGER La Tribune de Nas : Sané pas possible… !!!

« La vieille dame comme Notre Dame » , j’aurais pu choisir ce titre, ou peut-être celui-ci : « City prend Laporte ».

Mais à la fin du match Manchester City vs Tottenham, j’ai complètement changé d’avis…

Pourquoi ? Pour 2 raisons… La première est que mettre Leroy Sané sur le banc de touche est une hérésie… quand on sait que c’est le meilleur joueur des Citizens avec Kun Aguero et Kevin De Bruyne. Et la deuxième, c’est au vu des deux matchs d’anthologie qu’on a tous vécus mardi et surtout mercredi.

On a vibré pour l’un des plus beaux matchs de la saison, ce mardi. Quelle équipe de l’Ajax Amsterdam ! Et dire que dans la chronique de lundi on avait dit : « s’il y a bien une surprise, elle devrait émaner du côté de Turin, cela serait mérité pour le plus beau jeu d’Europe … ». On a eu le flair et ce n’est pas la première fois…

L’impact physique, le jeu en dédoublement de passes qu’ont imposé les jeunes joueurs néerlandais face à la dream team turinoise…

Cette équipe de l’Ajax nous apporte une fraicheur sur la scène européenne, qui nous a tant manqué… Ils ont réalisé le match parfait, tant dans le caractère en revenant au score, que dans la transition, et ce magnifique football total cher à Johan Cruyff.

Pour faire court, depuis plusieurs années, on était habitués à un jeu très tactique, plutôt défensif, dans la mesure où les attaquants défendaient, les équipes calculaient… L’Ajax Amsterdam, c’est tout le contraire. Des jeunes pousses qui n’ont pas froid aux yeux, qui jouent l’attaque, même quand ils menaient au score à Turin ! Ils jouent tout simplement le football des années 70, le football total. Et ça, c’est pour notre plus grand bonheur. Cerise sur le gâteau, je le dis et je le répète, notamment à un certain journaliste égyptien qui souhaitait la blessure de Hakim Ziyech : Monsieur le journaliste, le meneur de jeu de l’équipe la plus séduisante en Champions League est Marocain ! Que vous le vouliez ou pas ! « Salah Ma3laykoum… »

Et que dire de Matthijs De Ligt ? Capitaine de l’Ajax Amsterdam dès 17 ans ! Appelé en équipe nationale des Pays bas après 2 matchs chez les pros !!! Aujourd’hui à 19 ans après 109 matchs avec l’Ajax Amsterdam, il ira cet été au Barça. Les fans du Real Madrid, n’essayez pas de fantasmer sur les pépites de l’Ajax Amsterdam, leur directeur sportif s’appelle Marc Overmars…

Mercredi, tous ceux qui n’aiment pas la Premier League, ont compris que c’était le plus beau championnat du monde… Quel match ! Quel rebondissement ! Quel dénouement !

Les Spurs ont montré qu’avec l’esprit de groupe, et la grinta inculquée par Maurizio Pochetinno, tu peux prendre le dessus sur les Pétrodollars !

850 Millions d’Euros investis par Pep Guardiola et pas de qualification. Sachant que le meilleur joueur de Tottenham, Harry Kane, était blessé. Mais qu’est-ce que je raconte, le meilleur joueur, c’est l’équipe.

Une combativité hors norme, un fighting spirit qui a montré que pour gagner un match de Champions league, ce n’est ni l’argent ni le potentiel. Gagner un match de Champions League se joue à des détails… Et c’est comme cela que les Londoniens ont détruit Pep Guardiola.

Tottenham et l’Ajax Amsterdam nous ont fait vibrer, nous ont réconcilié avec le football. On aime le ballon rond pour ce type de rencontres, ce type d’équipes offensives, techniques, audacieuses, ça tombe très bien elles se rencontreront en demi-finale, et on hâte d’y être…

Nas