La Tribune de Nas : Les Reds devissent

J’aurais pu choisir « Karim liquide l’Ajax » comme titre de cette chronique. Mais la grosse surprise de cette semaine de Champions League nous vient tout droit d’Old Trafford, le théâtre des rêves qui s’est transformé en cauchemar pour Paul Pogba et ses amis.

Tous les observateurs voyaient les Anglais dominer les Parisiens, en l’absence de Neymar et d’Edinson Cavani. C’était sans compter sur le coup de maitre de Thomas Tuchel, qui nous a concocté un 4-2-3-1, que nous avions pressenti. L’entraineur Allemand est un manager de personnalités beaucoup plus qu’un entraineur de joueurs, et c’est la grosse différence, entre lui et un José Mourinho qui a un modèle de management complètement démodé.

Comme prévu, les Reds Devils ont mis de l’intensité les premières minutes pour essayer de prendre à la gorge les leaders de la Ligue 1. Mais ils ont vite déchanté, lorsqu’ils ont vu comment les hommes de Nasser ressortaient très bien le ballon, grâce à leur aisance technique.

Le match était très équilibré, en deuxième mi temps, les Anglais n’ont pas tenu le rythme, et ont subi les vagues de contre-attaques des Parisiens. Angel Di Maria l’ancien Mancunien, a essuyé les sifflets des supporters anglais, ce qui l’ a mis dans un état second, pour délivrer l’un des plus beaux matchs de sa carrière, deux passes décisives, excusez du peu.

Avec l’absence de Neymar, le jeu était beaucoup plus fluide, la transmission beaucoup plus rapide, et les Parisiens ont montré à l’Europe entière, qu’ils étaient une vraie équipe de foot et non plus une addition d’individualités.

A Amsterdam, nous avons tous été séduits par la très belle prestation des Néerlandais, une équipe jeune, dynamique et enthousiaste. Je ne croyais pas qu’ils allaient mettre autant la pression sur les Madrilènes. Ils ont d’ailleurs été malheureux, après leur but refusé par la VAR… Soi-disant l’attaquant hollandais aurait fait une charge sur Thibaut Courtois, je trouve ça un peu tiré par les cheveux.

L’Ajax Amsterdam a continué à prendre à la gorge les tenants du titre, et se sont fait prendre en contre sur un fulgurant rush de Vilnicius, pour servir Karim. Le joueur préféré de Didier est passé de l’adjoint de Cris, au leader du Real Madrid. Il marche actuellement sur l’eau… Comme Frenkie De Jong au Barçà, attendez je suis entrain de relire mes fiches…De Jong n’est pas encore parti au Barça ? Il a joué hier ? Je ne l’ai pas vu jouer.

En tout cas après un nul prometteur à Barcelone, une victoire face aux colchoneros, et une hier face à l’Ajax, le Real est plus que jamais sur un sprint final pour reconquérir son titre et rivaliser le Barcà en Liga . Attention tout de même aux Nééerlandais avec un Hakim Ziyech qui selon moi a été homme du match. A noter que Sergio Ramos a écopé de façon volontaire d’un carton jaune pour rater le match retour, et remettre à zéro son compteur. Gare à l’excès de confiance, n’oubliez que l’Ajax est un détergent qui rend la « maison blanche »…

