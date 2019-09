PARTAGER La Tribune de Nas : Que Pasa ?

Certains vont dire que le Barca vient de s’imposer contre Villareal (2-1), et qu’il ne faut pas s’alarmer. Moi je fais partie de ceux qui se sont inquiétés à Dortmund et Grenade, et qui pensent que le jeu proposé par le Barca d’Ernesto Valverde n’est pas digne du FC Barcelone.

Vous me voyez venir…? Essayons ensemble de comprendre ce qui ne va pas en Catalogne, et tentons de trouver des solutions.

Tout d’abord ce qui est flagrant, c’est le jeu proposé par l’équipe catalane. Vous me direz que l’époque de Guardiola est révolue. C’est faux, un grand club comme le Barca n’a pas attendu Pep pour prôner le beau jeu. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Le beau jeu du FC Barcelone est l’héritage d’un certain Johan Cruyff. Et ce qui doit faire mal au cœur des socios, c’est que les héritiers de ce fameux beau jeu sont plus Amsterdamois que Barcelonais. En effet, l’Ajax Amsterdam a prôné un plus beau jeu que les hommes d’Ernesto Valverde la saison dernière.

Quelles sont les causes de ce début de crise ? Tout d’abord.

1- La Messi dépendance ?

En effet, le Barca déroule lorsque Lionel Messi est là, et piétine en son absence. Il est vrai que c’est beaucoup plus simple lorsque vous avez le meilleur joueur du monde dans votre onze de départ. Mais il faut penser à une alternative pour prévoir ses futures blessures, qui risquent d’être de plus en plus fréquentes avec l’âge; la preuve il vient de rechuter contre Villareal. Et surtout il faut penser à l’après Messi, qui risque d’être très dur à gérer.

Acheter Antoine Griezmann peut être une solution à l’avenir.

2- Un problème d’hommes ?

Samuel Umtiti ayant perdu sa place de titulaire, Cément Lenglet est son bourreau au Barca et en équipe de France. Il a stabilisé la défense, mais l’équipe reste la pire défense de la Liga. Comment expliquer tout ça avec la présence d’un des meilleurs gardiens au monde ? La réponse est simple.

Tout d’abord, c’est dû au rendement catastrophique de Sergio Busquets. Il est devenu fantomatique. Il ne protège plus sa défense et ses relances sont dignes d’un joueur de Grenade… quoique Grenade les a fait exploser samedi dernier. Frenkie de Jong est plus un milieu relayeur qu’un vrai numéro 6 devant la défense. Même en interne, la solution de repli, Vidal, n’est pas fiable.

Ce n’est plus le joueur chilien hargneux qu’on a connu au Bayern Munich et à la Juventus de Turin. Le Barca doit faire comme pari d’acheter un Idrissa Gana Gueye devant la défense, surtout quand tu as des cracks qui ne défendent pas devant. L’autre gros problème se nomme Nelson Semedo. Pour moi, le Portugais est un joueur moyen d’un grand club. Il n’a pas du tout sa place au Barcà. Il n’apporte aucune sûreté défensive et offensivement c’est très faible. Rien à voir avec son pendant gauche Jordi Alba. De plus, l’alternative en interne n’est pas rassurante. Sergi Roberto est un milieu de terrain, il n’a en aucun cas les caractéristiques d’un défenseur droit. Sans être chauvin, un Achraf Hakimi ou Noussair Mezraoui, seraient beaucoup plus utiles que ces deux larrons.

3- Un problème de système ?

Lorsque tu as à ta disposition 1 star, 3 très grands attaquants et 2 jeunes joueurs prometteurs, tu n’as que l’embarras du choix pour pouvoir composer ton équipe, mais il faut trouver un certain équilibre. L’équilibre est simple. Pour jouer avec un trio offensif qui ne défend pas , il faut passer du 4-3-3 au 4-2-3-1. Je m’explique. Avec ce nouveau système de jeu, il te faut deux milieux récupérateurs pour protéger ta défense, et un milieu offensif. Il faut donc à défaut de recruter, aligner par exemple Sergi Busquets et Arturo Vidal. Et trancher et choisir entre Arthur et Frenkie De Jong, mais pas les deux. Cela permet au milieu de terrain d’avoir de la densité, et surtout accomplir le travail défensif que fait mal l’attaque barcelonaise.

4- Un problème de coach ?

Dès les premiers matchs d’Ernesto Velverde, mon scepticisme s’est manifesté. Pourquoi ? Déjà par ses choix tactiques, ses réactions dès que le Barca est en difficulté, comme ça a été le cas à Anfield Road la saison dernière.

Pour moi, ce club mythique doit être entraîné par des joueurs imprégnés par les valeurs de la Masia, des joueurs qui ont porté cette tunique. Comme l’ont brillamment fait Luis Enrique ou Pep Guardiola. A l’époque je voyais bien Ronald Koeman à la tête des Blaugranas. Aujourd’hui ça ne peut plus être le cas. Il n’est plus disponible et il est à la tête d’un des plus belles sélections du monde.

Qui est sur le marché actuellement ? Massimo Allegri et José Mourinho. Je vois mal les deux entraineurs à la tête des Blaugrana. Leurs philosophies de jeux défensives ne collent pas à celle de Barcelone. Qui reste donc sur le marché ? Luis Enrique, qui vient de perdre sa fille de 9 ans mais qui pourrait reprendre du service. Mais surtout, Xavi Monsieur Xavi, qui est actuellement entraineur d’Al Sadd à Doha, en demi-finale de la Champions League Asiatique, et qui pourrait se rendre disponible.

En conclusion, la Messi dépendance, le problème d’hommes, de systèmes et de coach, font que le Barca actuel n’est pas le Barca qui nous fait tant rêver. Nous avons réussi à trouver des solutions à chacun des problèmes exposés, afin d’y remédier et ne pas replonger ce club mythique dans une troisième désillusion/ remontada le printemps prochain.

Nas