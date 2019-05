PARTAGER La Tribune de Nas : Le Messi(e) ou Messi 100, au choix…

« Sensationnel, surhumain, irréel », les adjectifs ne manquent pas pour décrire le match de la Pulga. Si on doit retenir deux joueurs de ces demi-finales de Champions League, cela serait Lionel Messi et Hakim Ziyech, non je ne suis pas chauvin, je vais peut être chauve un jour, mais je ne suis pas chauvin…

Tottenham vs Ajax Amsterdam :

Où vont-ils s’arrêter ? À Madrid… Non pas qu’ils iront au Real Madrid, la route est barrée avec le directeur sportif de l’Ajax Amsterdam Marc Overmars… ancien Barcelonais… Ils s‘arrêteront à Madrid, lieu de la finale de la Champions League 2019.

Après Madrid, Turin, cette étape de Londres a prouvé à l’Europe que ces jeunes loups n’ont pas froid aux yeux. Ils sont juste incroyables. Et ils ont un magicien qui a choisi les Pays Bas… Pardon, je me suis embrouillé dans mes fiches, j’étais sur la fiche de Ibrahim Affelay, non je parle d ‘un petit magicien du nom de Hakim Ziyech… Quel joueur ! Quel Phénomène !

Il est non seulement auteur d’une passe décisive pour Danny Van De Beek, la copie conforme du but contre la Juventus de Turin, mais il est aussi le dépositaire du jeu « amsterdamois ».

Je le dis et je le répète, nous avons en équipe nationale du Maroc, le meneur de jeu de l’équipe la plus séduisante de la Champions League. J’aime quand il décroche, quand il distille les ballons et quand il n’est pas cantonné sur un côté. Il faut lui laisser les clés du camion.

Plus il avance dans la compétition, plus il y a des grands cadors européens qui toquent à la porte de l’Ajax. C’est drôle, j’avais écrit une chronique sur lnt.ma, dont le titre était « Ziyech au Real » tout le monde m’ a pris pour un fou…

Mais ce n’était pas que du second degré, parce que des joueurs jeunes techniques capables de proposer 20 buts et 21 passes décisives en 45 matchs toutes compétitions confondues, cela ne court pas les rues.

Je ne dis pas qu’il va signer au Real Madrid, parce que si c’est le cas je serai l’homme le plus heureux du monde et je pense me convertir dans la voyance. Je dis juste qu’on a énormément de chance que ce jeune joueur pétri de talent ait choisi le Maroc au détriment des Pays Bas.

En parlant de Maroc, avec tout le respect que je dois à Lahcen Abrami, qui me faisait vibrer quand j’étais adolescent, lorsque tu vois Noussair Mezraoui rentrer en jeu et te faire une prestation XXL, tu comprends la différence entre un défenseur droit de la Botola des années 90 et un défenseur droit né en Europe, formé en Europe, un défenseur droit moderne qui sait à la fois défendre et attaquer, et qui a du coffre pour enrayer les attaques des Spurs.

Même si le football est imprévisible, cela m’étonnerait que les Anglais détruisent le rêve de « Hakim the dreamer ».

FC Barcelone vs Liverpool FC

Pourquoi avoir choisi le titre « Messi 100 », tout simplement parce que le petit Argentin a inscrit son 600 ème but avec le Barça. Ironie du sort, il a marqué son premier but le 1 er MAI 2005… son 600 ème but le 1 er Mai 2019. Je me rappelle encore de ce but en lob, sur une louche de Ronaldinho, qui selon moi était un passage de témoins et de numéros, il arborait à l’époque le numéro 30…

Revenons au match. Je vais être sévère comme à mon habitude, mais je ne suis pas satisfait du coaching d’ Ernesto Valverde, je m’explique.

Quand on s’appelle le FC Barcelone, on peut mettre Alex Vidal, c’est une bonne trouvaille. Cependant, on ne peut pas se permettre de faire sortir ton attaquant gauche Philippe Coutinho pour le remplacer par ton défenseur droit Nelson Semedo.

Johan Cruyff doit se retourner dans sa tombe. Oui vous allez me dire que le score lui donne raison, oui mais il doit surtout remercier Messi et la maladresse de Milner et Salah, parce qu’à 2-1, ce n’est plus le même match.

Le coach est frileux, mais il a le meilleur joueur de tous les temps dans son effectif. J’ai été également très satisfait de la charnière centrale Catalane Lenglet/ Piqué. Je pense qu’au jour d’aujourd’hui, Didier Deschamps croit toujours que Clément Lenglet est Anglais, et ne peut être sélectionnable avec les Bleus. En tout cas ce qui est sûr ce qu’il y aura un jeu des chaises musicales des défenseurs centraux « Haut de gamme » avec le probable départ de Samuel Umtiti, l’arrivée de Mathiis de Ligt, Raphael Varane…

Pour résumer, on se dirige tout droit vers un « Cruyfico » tant espéré par les amoureux du football total.

Merci Johan…

Nas