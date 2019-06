PARTAGER La Tribune de Nas : I am Rabat…

Dantesque, sensationnel, que dire du résultat mais surtout de la prestation de l’équipe nationale du Maroc… ! Un match maitrisé de bout en bout par les lions de l’Atlas, qui montent en puissance. La préparation physique était dure, mais les footbologues comprendront que physiquement les joueurs vont se sentir de mieux en mieux. Les Lions ont dévoré les Élephants, et le chef de cette troupe de lions se nomme Noureddine « I am Rabat », et a fait chavirer le public Marocain présent au Stade Al Salam, mais aussi de Tanger à Lagouira en passant par Rabat… Décortiquons la prestation de ces Lions qui ont été monstrueux.

Gardien de but :

Yassine Bounou (6.5): il a été présent quand il le fallait sur deux interventions capitales, et a su rassurer sa défense lors du pressing Ivoirien.

Défenseurs :

Nabil Dirar (6.5) : il a élevé son niveau de jeu, et adore jouer décidemment contre les Ivoiriens, il a fait un bon match défensif, et il monte en puissance…

Romain Saiss (7.5) : il a fait une action qui a changé le match et qui va peut être changer le cours de notre CAN. Un arrêt sur sa ligne dont il a le secret. Exceptionnel, il réitère l’exploit qu’il avait fait face à l’Espagne en Coupe du Monde.

Mehdi Benatia (7) : il a su haranguer ses troupes, très bon dans le sens de l’anticipation, comme à ses meilleurs jours à la Roma, il s’est quand même légèrement embrouillé avec Soufiane Boufal à la fin du match, c’est le « Capitano » il doit montrer l’exemple. Mes sources proches m’ont dit même qu’il s’est fait agresser par Sere dié dans le couloir menant au vestiaire à la fin du match…

Achraf Hakimi (8) : Il a une lecture du jeu de qualité, ses courses, ses appels et ses prises de balle nous font bien comprendre que ce jeune lion est bien passé par le Real Madrid et le Borrussia Dortmund. Excellent joueur qui monte en puissance.

Milieux de terrain :

Younes Blahanda (8) : Son absence s’est fait ressentir face à la Namibie. Son volume de jeu incroyable ( 40 passes réussies sur 53 et 11 duels réussis sur 13) nous montrent bien qu’on a besoin de lui dans l’entrejeu pour relever le défi physique face aux équipes Africaines, sa place est milieu relayeur, il fera beaucoup de biens au deuxième tour.

Karim Al Ahmadi (7) : Ila été très efficace dans l’abbatage physique, son expérience nous a permis de temporiser à des moments clés, mais il reste un pion important du dispositif d’Hervé Renard.

Mbarak Boussoufa (7,5) : Il est sur tous les ballons comme un mort de faim, comme si c’était le dernier match de sa carrière. Sa Grinta permet à tous les joueurs de se surpasser.

Attaquants :

Hakim Ziyach (5) : Il n’a pas eu le rendement qu’on espérait, à force de trop en faire ou à forcer ses frappes, il n’arrive pas à avoir le rendement de l’Ajax Amsterdam en compétition officielle. Hervé a eu le courage de le faire sortir, il devra souffler face à l’Afrique du Sud, pour retrouver toutes ses sensations.

Youssef En-nesiry (8): Le joueur de Leganes a a été très bon et a fait taire les critiques. C’est le numéro 9 moderne : appels de balles, jeu de tête incroyable, et frappes de balle. Il a de belles années devant lui.

Noureddine Amrabat (8,5) : Le meilleur pour la fin !Quel match et quellepasse décisive il a lui tout seul dynamiter une défense. Son entente avec youssef a fait de lui l’homme du match. Chapeau l’artiste.

Les lions ont été conquérants, ils montent en puissance et surtout se qualifient pour les 1/8 de finale et çà c’est le plus important !

Dima Maghrib !

Nas

Votre envoyé spécial en direct du Caire