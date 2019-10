PARTAGER La Tribune de Nas : Il faut Conté sur eux…

La plus belle des compétitions a repris ce mois de septembre pour notre plus grand bonheur. On s’est régalé lors de la première journée. Mais quel est le menu de cette semaine ? Je vous ai concocté une sélection de quatre affiches qui valent le détour…

Mardi :

17h55

Real Madrid vs Club Bruges :

Nous allons commencer cette journée par le recordman de la compétition, le Real Madrid. Les hommes de Zinedine Zidane, leaders de la Liga, devront laver l’affront de la première journée. Humiliés (3-0) face au PSG au Parc des Princes, ils verront le retour de Sergio Ramos en défense, qui a purgé sa suspension ; et surtout Luka Modric qui revient de blessure.

Le Real Madrid n’a pas d’autres choix que de gagner et avec la manière. Zinedine pourra compter sur l’ex banni, Gareth Bale, qui finalement, même s’il est golfeur, sauve la peau de celui qui l’a mal traité.

Les Merengues montent en puissance, à l’image de Karim Benzema. « El Gatto », le chat comme aimait l’appeler José Mourinho est devenu un lion. Et c’est lui qui est devenu le leader de l’attaque madrilène. A mon avis, il soignera ses statistiques pour se rapprocher de plus en plus de Léo & Cris, au classement des buteurs. Le Real Madrid améliorera son fragile goal average, et ils ne feront qu’une bouchée du petit poucet belge. En parlant de bouchée et de Belge, il faudrait qu’Eden Hazard diminue les chocolats de Bruges pour affiner sa silhouette et enfin démarrer son compteur buts dans la compétition…

20h

Galatasaray vs Paris SG :

Lors du Champions club, j’avais choisi comme affiche du mardi Tottenham vs Bayern Munich. J’ai finalement changé d’avis ce week-end…

Pourquoi ? Pour la simple raison que Younes Belhanda est revenu plus tôt que prévu de blessure. Il a certes porté un masque dans le derby stambouliote ce week-end face à Fenerbache. Et il a tenu à être là pour le choc face aux Parisiens. Il sera soutenu par une flopée de très bons joueurs, comme Radamel Falcao, Soufiane Feghouli, Stephane Nzonzi, ou encore Ryan Babel. A noter que Mario Lemina, l’ancien Turinois, vient de se blesser ce lundi soir, et il ne sera pas de la partie. Mais le plus gros soutien viendra des gradins, où le public turc est réputé pour être le plus chaud d’Europe. C’est comme si les Winners du WAC ou les Super Eagles du Raja supportaient un club européen.

Galatasaray risque de faire bouger les hommes de Thomas Tuchel. Celui-ci enregistre le retour de Maurizio Icardi, et de Kylian Mbappé dans le groupe. On a tous vu samedi contre Bordeaux, que l’entrée en jeu du natif de Bondy a complètement changé la physionomie du match, en délivrant une passe décisive pour Neymar. Celui-ci est toujours suspendu, il purgera son dernier match de suspension et sera de retour dans deux semaines. A noter qu’Edinson Cavani est toujours convalescent comme les deux Allemands Tilho Kehrer et Julian Draxler. Le coach parisien devrait aligner la même équipe que face au Real Madrid avec Kylian Mbappé ou Mauro Icardi en pointe, car les deux attaquants n’ont toujours pas 90 minutes dans les jambes. Les Parisiens doivent prendre les 3 points, mais vous me direz que ça ne servira à rien d’être flamboyants en septembre, pour se faire éliminer comme à l’accoutumée en mars, comme une vieille chaussette…

Mercredi :

17h55

Slavia Prague vs Borussia Dortmund :

Pourquoi ce match ? Pour la simple raison que l’on a un de nos meilleurs joueurs marocains du moment Achraf Hakimi, qui doit confirmer sa très belle prestation, face au FC Barcelone lors de la première journée. Il joue tantôt à gauche, tantôt à droite. Par exemple, le week-end dernier face au Werder de Brême il a joué sur le flanc gauche comme en équipe nationale. Dortmund malgré son match (2-2) face aux Brêmois, a montré de très belles dispositions lors de la première journée de Champions League. On a hâte de revoir ce beau jeu léché.

Son quatuor offensif est composé de Marco Reus, Mario Gotze, Jadon Sancho ou encore Thorgen Hazard. Des joueurs vifs, techniques et très rapides. De quoi donner le tournis aux Tchèques, et surtout pour notre plus grand plaisir.

20h00

FC Barcelone vs Inter Milan :

Le meilleur pour la fin. Le gros match de cette excitante journée se déroulera au Nou Camp. En effet, le Barca aura fort à faire face à la surprenante équipe milanaise, qui enregistre un sans faute , 6 victoires en 6 matchs.

Les hommes d’Antonio Conté sont très solides défensivement, avec une vieille connaissance Diego Godin, à qui le Nou Camp réussit très bien. Car rappelons que c’est l’Uruguayen qui a offert le titre à l’Atletico Madrid le 17 Mai 2014 dernier, lors de la dernière journée de champion. Il est très bon dans les airs et je mettrais une petite pièce sur lui sur les coups de pieds arrêtés.

En effet, l’Inter de Milan risque de laisser le jeu à l’adversaire, même s’il n y a pas trop de jeu du côté du Barca ces derniers temps. Pour preuve, le week-end dernier contre Getafe, c’était du kick & rush, le but de Luis Suarez était sur une passe décisive / dégagement de André ter Stegen. Nous espérons de tout cœur qu’Ernesto Valverde va remobiliser ses troupes. Aux dernières nouvelles, Lionnel Messi et Ousmane Dembelé, absents le week end dernier, sont dans le groupe, mais ne devraient pas commencer la partie.

Le FC Barcelone doit absolument l’emporter contre les Nerrazuri sous peine de voir leurs chances de se qualifier dores et déjà s’évaporer. Ça ne sera pas une partie facile, Les Milanais sont très solides, il faudra « conté » sur eux…

Voici une petite sélection des matchs à regarder cette semaine, il y a du Barca du Real, du Marocain, de quoi se régaler devant notre écran, en attendant le Champions Club, épisode 2, pour débriefer de cette journée de Champions League.

Vive la Coupe aux grandes oreilles !

Vive le foot !

Vive le plaisir !

Vive la vie !

Nas