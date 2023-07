Par Salima Amira, Directrice générale, Microsoft Maroc

Les entreprises sont sous une pression grandissante au niveau mondial pour accélérer leurs progrès vers des objectifs de durabilité en mettant sur pied un ensemble croissant de capacités environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) pour leurs entreprises. Ces dernières années, de plus en plus d’entreprises ont pris conscience de l’importance de l’ESG pour leurs activités et ont commencé à adopter des objectifs (ESG), en intégrant des objectifs tels que l’absence nette d’émissions, l’utilisation positive de l’eau et l’absence de déchets, ainsi que d’autres objectifs de durabilité à long terme.

L’adoption de pratiques commerciales durables relève également du bon sens commercial. Selon McKinsey & Company, la durabilité réduit les coûts et peut affecter jusqu’à 60 % des bénéfices d’exploitation.

Pour progresser plus rapidement vers une économie mondiale à zéro émission nette de carbone, les organisations de tous types, tailles et secteurs doivent transformer leurs pratiques courantes. Cela comprend une gestion plus efficace de leur empreinte environnementale, l’intégration de la durabilité dans leurs organisations et leurs chaînes de valeur, et la réalisation d’investissements commerciaux stratégiques qui génèrent de la valeur. Ce n’est pas une mince affaire – et cela commence par la résolution d’un problème de données.

Nous ne pouvons pas nous contenter de parler d’ESG – nous devons les mesurer

Pour faire progresser leurs programmes de développement durable, les organisations doivent non seulement fixer des objectifs de durabilité, mais aussi les suivre. Vous ne pouvez faire progresser ce que vous ne pouvez mesurer. Le défi, cependant, est que de nombreuses entreprises n’ont pas l’accès opportun et précis aux informations dont elles ont besoin pour surveiller leurs efforts en matière de développement durable, avec des données fragmentées dans des silos à travers l’organisation. Il peut être difficile d’unifier et de consolider ces informations en une seule carte de pointage de durabilité ou de suivre les progrès réalisés par rapport à leurs objectifs année après année.

Les organisations ont besoin d’une intelligence des données centralisée et accessible pour prendre les décisions nécessaires à la résolution de ces problèmes complexes, en pesant à la fois les critères commerciaux et ESG pour orienter le capital vers des opportunités d’investissement qui équilibrent la croissance et l’impact.

Un rapport de PWC indique que la gestion des données et le reporting basés sur le cloud peuvent aider à soutenir les facteurs ESG en automatisant les processus et en normalisant les données, offrant ainsi une transparence accrue au sein de l’organisation alors que les dirigeants cherchent à mieux comprendre les divers risques sociaux et environnementaux. Les solutions de données intégrées permettent aux organisations d’examiner et de gérer l’empreinte de leurs installations, de leurs flottes et de leurs processus de production et de réorienter les activités de leurs employés pour répondre aux exigences changeantes d’une économie durable.

Bien qu’il soit important d’identifier les possibilités de réduire la consommation d’énergie et les émissions, il est également essentiel d’adopter des systèmes intégrés pour faciliter la transition vers une énergie propre. Comme Microsoft l’a elle-même constaté, pour la plupart des organisations, ce ne sera pas une voie toute tracée : cela nécessitera un certain degré de flexibilité à mesure que les marchés et les infrastructures énergétiques hors contrôle changent. Mais les outils intelligents peuvent aider les organisations à prévoir et à s’adapter aux changements tout en continuant à accélérer les progrès.

Pour les DSI, le suivi des émissions commence « à la maison »

Alors que les organisations s’efforcent d’atteindre des émissions nettes de carbone nulles, Deloitte estime qu’elles doivent adopter des centres de données hyperscale, plus propres et plus écologiques, et remplacer l’énergie du réseau basée sur les combustibles fossiles par des ressources renouvelables. De même, Accenture a déclaré que les migrations vers le cloud public peuvent réduire les émissions de CO² de 59 millions de tonnes par an, ce qui équivaut à retirer 22 millions de voitures de la circulation.

Pour les organisations qui s’efforcent d’atteindre l’objectif « net zéro », l’élimination des émissions provenant de leurs propres opérations informatiques est un élément important de ce parcours. La façon dont les DSI déploient et configurent leurs outils informatiques peut affecter l’empreinte environnementale de leurs propres systèmes. L’un des principaux défis consiste à s’assurer que les organisations obtiennent la transparence et les connaissances dont elles ont besoin pour gérer leur empreinte environnementale et intégrer les initiatives de développement durable dans l’ensemble de l’organisation et de la chaîne de valeur afin de créer une nouvelle valeur.

La migration vers le cloud est une partie importante du parcours de développement durable pour les DSI. Les centres de données sur site sont gourmands en ressources, et l’un des moyens pour les organisations de réduire leur impact environnemental et d’accroître leur valeur commerciale consiste à remplacer les outils, les systèmes ou les activités par des options plus efficaces. Le déplacement des charges de travail vers le cloud par exemple, peut avoir un impact considérable sur l’empreinte carbone d’une organisation, en augmentant à la fois l’efficacité carbone et énergétique et en aidant les entreprises à atteindre leurs objectifs de réduction des émissions. En fait, la transition des charges de travail vers Microsoft Azure peut produire jusqu’à 98 % d’efficacité carbone et jusqu’à 93 % d’efficacité énergétique de plus que les options sur site.

Unifier l’intelligence des données

Pour gérer efficacement les rapports et les efforts de durabilité, ainsi que la transformation de l’entreprise, les organisations ont besoin d’une meilleure visibilité des activités dans l’ensemble de leur entreprise et de leur chaîne de valeur.

L’unification de l’intelligence des données est cruciale pour guider le reporting et les efforts en matière de durabilité. La plupart des entreprises ont recours à diverses méthodes d’acquisition de données, qu’il s’agisse d’importations manuelles ou de fichiers, ou encore de connexions à des sources de données disparates. Idéalement, ces données doivent être rassemblées et converties dans un format commun qui permet de convertir les données brutes en émissions calculées, de créer une visualisation de l’impact environnemental de l’organisation, de mettre en évidence les domaines qui nécessitent plus d’attention et ceux où des progrès ont été accomplis.

Le développement durable est au cœur de notre activité, et ce depuis plus d’une décennie – depuis l’optimisation de nos propres opérations jusqu’à la création d’une communauté de clients et de partenaires qui apprennent et travaillent ensemble pour faire avancer leurs ambitions en matière de développement durable. Grâce à la collaboration, à la fourniture de solutions dédiées à la durabilité et aux investissements dans l’équité climatique et l’innovation, nous nous engageons à mener et à conduire la transformation pour construire le monde dont chaque personne et chaque organisation sur la planète a besoin pour prospérer. Se faisant, nous nous concentrons sur l’unification de l’intelligence des données.

Construire une infrastructure informatique durable

Surtout pour une entreprise comme Microsoft dont l’objectif est d’aider les organisations du monde entier à innover grâce à la technologie, notre rôle lié au climat ne pourrait être plus clair. Les services numériques basés sur le cloud, une meilleure utilisation des données et les progrès rapides de l’IA créeront de nouvelles opportunités pour nous, d’aider chaque organisation à réaliser davantage de progrès pour répondre aux besoins climatiques et énergétiques mondiaux. Il s’agit notamment d’aller au-delà de la capture de données pour aider les clients à agréger les données de durabilité d’une manière exploitable.

Microsoft Cloud for Sustainability permet aux organisations d’accélérer les progrès en matière de développement durable en rassemblant un ensemble croissant de fonctionnalités environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de l’ensemble du portefeuille Microsoft Cloud et des solutions de notre écosystème mondial de partenaires.

Ensemble, nous permettons aux organisations d’obtenir la transparence et les connaissances dont elles ont besoin pour gérer leur empreinte environnementale, intégrer la durabilité dans leur organisation et leur chaîne de valeur, et créer une nouvelle valeur dans un paysage en pleine évolution.

