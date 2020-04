PARTAGER Trésor: Un excédent de 5,7 MMDH à fin mars 2020

La situation des charges et ressources du Trésor (SCRT) fait ressortir un excédent de 5,7 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars 2020, contre un déficit de 2,2 MMDH durant la même période un an auparavant, indique le ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration.

Les recettes ordinaires ont augmenté de 2,6% à 63,5 MMDH, tandis que les dépenses globales, y compris les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA) et les comptes spéciaux du Trésor (CST), ont reculé de 9,8% à 57,8 MMDH, précise le ministère dans un document statistique qui présente les résultats de l’exécution des prévisions de la loi de finances avec une comparaison par rapport aux réalisations de la même période de l’année précédente.

Ainsi, le taux de réalisation des recettes ordinaires a atteint 24,1% et celui des dépenses globales, y compris les SEGMA et les CST, s’est situé à 18,9%, relève la même source. Alors que la situation produite par la Trésorerie générale du Royaume (TGR) a un caractère fondamentalement comptable, la SCRT appréhende les transactions économiques réalisées au cours d’une période budgétaire en décrivant, en termes de flux, les recettes ordinaires, les dépenses ordinaires, les dépenses d’investissement, le déficit budgétaire, le besoin de financement et les financements mobilisés pour la couverture de ce besoin, rappelle le ministère.

LNT avec CdP