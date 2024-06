Le Trésor marocain a enregistré un déficit budgétaire de 11,18 milliards de dirhams (MMDH) à la fin mai 2024, une amélioration notable par rapport au déficit de 20,40 MMDH à la même période de l’année précédente, selon les données publiées par la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit intègre un solde positif de 12,4 MMDH provenant des Comptes spéciaux du Trésor (CST) et des Services de l’État gérés de manière autonome (SEGMA).

Hausse des Recettes Ordinaires et Baisse des Dépenses

Les recettes ordinaires brutes ont atteint 143,2 MMDH, en hausse de 13,6% par rapport aux 126,1 MMDH enregistrés à fin mai 2023. Cette augmentation est attribuée à la hausse des impôts directs (+12,7%), des droits de douane (+13,5%), des impôts indirects (+12,8%), des droits d’enregistrement et de timbre (+4,9%) et des recettes non fiscales (+26,2%).

En parallèle, les dépenses du budget général se sont élevées à 188 MMDH, en baisse de 10,5% par rapport à fin mai 2023. Cette diminution est due à la réduction de 4,2% des dépenses de fonctionnement et de 33% des charges de la dette budgétisée, malgré une légère augmentation de 1,9% des dépenses d’investissement. La baisse des charges de la dette budgétisée résulte de la diminution de 48,2% des remboursements du principal, compensée par une hausse de 14,6% des intérêts de la dette.

Évolution des Engagements et des Dépenses des CST et SEGMA

Les engagements de dépenses ont totalisé 328,5 MMDH à fin mai 2024, représentant un taux global d’engagement de 43%, en légère baisse par rapport à 45% à la même période en 2023. Les recettes des CST ont atteint 71,1 MMDH, en grande partie grâce aux versements de 15,6 MMDH reçus des charges communes d’investissement du budget général. Les dépenses des CST se sont élevées à 59,4 MMDH, incluant 1,40 MMDH de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. Le solde des CST s’est établi à 11,7 MMDH.

Pour les SEGMA, les recettes ont diminué de 5,4% à 1,04 MMDH, tandis que les dépenses ont augmenté de 4% pour atteindre 392 MDH.

Réduction des Dépenses de Compensation

Les dépenses de compensation ont significativement reculé de 49,5%, s’établissant à 4,6 MMDH à fin mai 2024 contre 9 MMDH un an auparavant, représentant un taux de réalisation de 27% des prévisions de la Loi de finances 2024. Les dépenses de fonctionnement ont totalisé 113,5 MMDH, dont 65,7 MMDH pour les traitements et salaires, en hausse de 3,5%.

Les recettes douanières nettes ont progressé de 9,5%, atteignant 36,85 MMDH. Les droits de douane ont augmenté de 13,5% pour s’établir à 6,58 MMDH. Les recettes de la TVA à l’importation ont progressé de 7,2% à 23,07 MMDH, tandis que la Taxe intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques a augmenté de 13,8% pour atteindre 7,19 MMDH.

LNT

