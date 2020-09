PARTAGER Très belle résilience d’Atlanta, les résultats au vert malgré la crise

Atlanta a réalisé au cours du premier semestre 2020 un résultat net consolidé de 213 millions de dirhams (MDH) en hausse de 5,6% par rapport à la même période de l’exercice précédent, ressort-il de ses résultats semestriels.

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Atlanta s’établit à 2.921 MDH en hausse de 5,7% par rapport au premier semestre 2019.

S’agissant des résultats sociaux, le Groupe relève avoir preuve de résilience au cours du premier semestre, dans un contexte de crise sanitaire exceptionnelle.

Malgré un second trimestre impacté très fortement au niveau de l’activité Non Vie, la croissance du chiffre d’affaires se maintient à fin juin avec une évolution de 4,8% à 1.565 MDH et un bénéfice net en progression de 27,2% s’élevant à 231 MDH.

La hausse du chiffre d’affaire se situe aussi bien sur le segment Non Vie (+5%) que sur celui de la Vie (+3,9%), fait observer la compagnie d’assurance.

Atlanta a pu, par ailleurs, maintenir ses ambitions en créant le premier OPCI issu du secteur de l’assurance lui permettant par la même occasion de compenser les contreperformances des marchés financiers générées par les effets de la pandémie.

LNT