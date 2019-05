PARTAGER Trémie Ghandi – Facultés : Les travaux effectifs commencent bientôt, attention aux bouchons !

Dans le cadre du plan de développement de Casablanca 2015 -2020 et des programmes visant à améliorer les conditions de circulation et à fluidifier le trafic, Casa Transport, maître d’ouvrage délégué, lance les travaux de réalisation d’une trémie au carrefour du boulevard Ghandi et Route des Facultés, sous la plateforme de la ligne T2 du tramway, annonce un communiqué de la société.

Il s’agit d’une trémie de 2 x 2 voies d’une longueur de 560 mètres. La phase préparatoire de ce chantier, celle des déviations des réseaux souterrains, est en cours d’achèvement pour donner lieu, dès début juin 2019, aux travaux effectifs de trémie qui dureront 14 mois, pour une mise en service prévisionnel le de l’ouvrage de la trémie début 2020, selon Casa Transport.

Le chantier va bien évidemment engendrer des perturbations importantes de la circulation sur l’axe Route des Facultés / Bvd Roudani et des voies dans le périmètre du carrefour. Aux abords du chantier, le stationnement pourra être interdit de manière temporaire. Ainsi, des voies de circulation temporaires sont en cours d’aménagement et des déviations recommandées seront indiqués à l’aide d’une signalétique spécifique.

Il faut souligner qu’un jalon majeur de ce chantier sera franchi entre le 20 juillet et le 05 août 2019, avec le creusement de la trémie sous la plateforme de tramway. A cet effet, la branche Derb Ghellef – Ain Diab de la ligne T2 du tramway connaitra un arrêt d’exploitation d’une durée de 15 jours.

Le Centre de Service Citoyen de Casa Transport demeure opérationnel pour orienter, informer ou traiter les éventuelles réclamations via le site web wvvw.casatransport.ma par téléphone en appelant le numéro économique 0801 00 92 92, ou en renseignant le registre de satisfaction placé dans les arrondissements.

LNT avec AFP