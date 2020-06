PARTAGER Travail des enfants : Encore des efforts à fournir au Maroc, dixit Amkraz

Le phénomène du travail des enfants constitue une véritable préoccupation partagée entre le gouvernement, ses partenaires économiques et sociaux et les acteurs de la société civile, a souligné le ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle, Mohamed Amkraz.

« Le ministère du Travail et de l’insertion professionnelle oeuvre dans le cadre des attributions qui lui sont conférées à contribuer activement à la réduction du phénomène du travail des enfants, par le biais de la législation nationale, en mettant à jour et en adaptant l’arsenal juridique aux normes internationales du travail y afférentes », a indiqué M. Amkraz dans un interview accordée à la MAP à l’occasion de la journée internationale de lutte contre le travail des enfants.

Il a en outre relevé que son département, veille; par le biais des mécanismes dont il dispose, à la bonne application de la législation du travail, notamment en limitant l’emploi des enfants en dessous de l’âge légal ou en améliorant les conditions de travail des enfants âgés de 16 à 18 ans en les retirant des travaux qui mettent en danger leur santé et leur sécurité, mettant en relief les différents efforts déployés par le ministère dans le cadre des stratégies sectorielles basées sur quatre axes principaux, à savoir : le renforcement du cadre juridique, le renforcement de l’intervention de l’organisme d’inspection du travail, le soutien des projets et des associations opérant dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants, et le renforcement de la coopération internationale en la matière.

Le gouvernement a travaillé, dans le cadre de l’amélioration des conditions de l’enfance, dans le cadre de ses obligations internationales sur la mise en œuvre du Programme national de protection des enfants « Le Maroc digne de ses enfants » de la période allant de 2005 à 2015, et sur l’élaboration d’un programme exécutif national de la politique publique intégrée de protection de l’enfance pour la période 2016-2020, a souligné le ministre, précisant que cette politique, adoptée depuis 2015, cible tous les enfants de moins de 18 ans, et repose sur un ensemble d’objectifs stratégiques, dont la création de systèmes territoriaux intégrés pour la protection des enfants, et de systèmes d’information crédibles et unifiés pour un suivi et une évaluation efficaces et réguliers.

Faisant le diagnostic des spécificités du travail des enfants, M. Amkraz a fait observer que ce phénomène est concentré dans le monde rural dans le cadre de l’aide apportée à la famille dans les travaux agricoles, tandis qu’en milieu urbain, il est plus présent dans les secteurs des services et de l’industrie traditionnelle.

Dans le cadre du renforcement du cadre institutionnel, a-t-il ajouté, 54 points pivots ont été désignés parmi les inspecteurs du travail aux niveaux régional et provincial, chargés du dossier de lutte contre le phénomène du travail des enfants dans le but de renforcer l’appareil de l’inspection du travail avec des spécialistes, d’améliorer leur méthodologie d’intervention et de se concentrer sur le contrôle du respect de la mise en œuvre des dispositions légales liées à l’âge minimum d’admission au travail.

S’agissant de l’activation du rôle de la société civile vis-à-vis du phénomène, le gouvernement a alloué une enveloppe de 3 MDH du budget du ministère pour soutenir les projets des associations, a-t-il dit, rappelant que la 10è édition du programme au titre de l’année 2019 a conduit à la sélection de 11 projets sur 79 par le comité interministériel en charge de l’opération.

Par ailleurs, M. Amkraz a relevé que que le Maroc a renforcé sa présence internationale dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants, tant au niveau du développement de la coopération internationale bilatérale ou multilatérale, ajoutant que son département a mis en œuvre un ensemble de programmes, dont le projet « voies prometteuses et durables dans l’éducation et le travail décent » 2013-2017, mis en œuvre dans le cadre d’un accord d’entente entre le ministère américain du travail et le ministère marocain compétent.

Le Maroc a été sélectionné par l’Alliance internationale pour atteindre la cible 8.7 des objectifs de développement durable à l’horizon 2025, aux côtés de 15 pays, en tant que pays « pionnier » dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants, afin de s’arrêter sur les méthodes et programmes innovants qui permettront aux autres pays de bénéficier de ses expériences et d’atteindre l’efficacité maximale en prenant compte des dates urgentes fixées pour la réalisation dudit objectif, s’est-il réjoui.

M. Amkraz a toutefois relevé que le Maroc reste confronté à des contraintes sur son chemin vers l’élimination définitive de certains phénomènes associés au travail des enfants, comme la question du travail des enfants en tant qu’assistants pour leurs familles dans le secteur agricole et dans l’industrie traditionnelle, ainsi que pour les enfants travaillant pour leur compte dans le secteur informel.

À cet égard, il a relevé que le ministère s’emploie à renforcer la politique nationale, y compris les normes et les mécanismes juridiques, notamment ceux liés au travail domestique, aux activités à caractère purement traditionnel et au travail dangereux à travers l’échange d’expériences dans le cadre de la coopération Sud-Sud et en faisant profiter les autres pays des bonnes pratiques accumulées par le Royaume depuis plus de deux décennies dans la lutte contre le travail des enfants.

LNT avec MAP