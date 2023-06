Quelque 127.000 enfants, âgés de 7 à 17 ans, étaient engagés dans une activité économique en 2022, ce qui représente 1,6% de cette tranche d’âge, selon le Haut Commissariat au Plan (HCP). « En 2022, au Maroc, parmi les 7.690.000 enfants âgés de 7 à 17 ans, 127.000 étaient engagés dans une activité économique, ce qui représente 1,6% de cette tranche d’âge », indique le HCP dans une note publiée à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, célébrée le 12 juin. Cette part est de 3,3% en milieu rural (104.000 enfants) et 0,5% en milieu urbain (23.000 enfants), précise la même source, notant que cette journée constitue une occasion importante de sensibiliser à ce phénomène et de travailler ensemble pour y mettre fin.

Et d’ajouter que le phénomène des enfants au travail est plus répandu parmi les garçons que parmi les filles, et il est souvent associé à la déscolarisation. Ainsi, 81,5% des enfants au travail sont de sexe masculin, 91% ont entre 15 et 17 ans et 82% vivent en milieu rural. De plus, 12,2% parmi eux sont encore scolarisés, 85,3% ont quitté l’école et 2,5% ne l’ont jamais fréquentée.

Le HCP fait également observer que le nombre des enfants au travail persiste à la baisse, ajoutant que par rapport à 2021, cet effectif a baissé de 14% et de 48,6% par rapport à 2017.

En outre, le phénomène reste concentré dans certains secteurs économiques et diffère selon le milieu de résidence. Ainsi, en milieu rural, ils sont 76,5% à travailler dans l’ »agriculture, forêt et pêche ». En zones urbaines, les « services », avec 56,3%, et l’ »industrie », avec 24,7%, sont les principaux secteurs employeurs d’enfants.

Près de trois quarts des enfants au travail ruraux sont des aides familiales (71,6%) ; en milieu urbain, 49,2% des enfants au travail sont des salariés, 30,6% des apprentis et 16% des aides familiales.

LNT avec MAP

