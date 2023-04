La Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement à la Chambre des représentants, vient de tenir une réunion consacrée « à l’examen de la réalité et perspectives du transport routier et de la logistique ».

À cette occasion, le ministre du Transport et de la logistique, Mohamed Abdeljalil, a souligné que son département se penche sur des solutions appropriées aux problèmes structurels que rencontre ce secteur, afin d’accélérer sa réforme et de le rendre plus résistant aux défis futurs et aux crises liés aux fluctuations économiques, au développement technologique, au transport durable et à la concurrence internationale.

Il a également mis en exergue le rôle important du secteur du transport et de la logistique dans le renforcement de la compétitivité de l’économie nationale et dans l’approvisionnement de l’ensemble du territoire national de biens et marchandises, ainsi que son rôle vital dans la mobilité des citoyens, en particulier le désenclavement des zones rurales et montagneuses.

Il est également revenu sur les projets structurants d’envergure qui ont été lancés dans le cadre de la réforme du secteur du transport routier et de la logistique, citant à cet égard les projets de libéralisation du transport routier de marchandises, la transformation de l’Office national du transport à la Société nationale des transports et de la logistique et la mise en œuvre d’un code de la route « innovant ».

Dans cette lignée, M. Abdeljalil a rappelé la mise en place d’une stratégie nationale visant à développer la compétitivité logistique, à activer la stratégie et les plans de sécurité routière et à mettre en place l’Agence marocaine de développement des activités logistiques et l’Agence nationale de la sécurité routière.

De même, il a fait savoir qu’en dépit des réformes et initiatives mises en place, les performances du secteur du transport routier et de la logistique « sont encore en deçà des aspirations escomptées et souffrent d’une carence structurelle, limitant sa compétitivité et son efficacité », soulignant que le ministère a élaboré une vision portant sur le renforcement du rôle du secteur, en tant que véritable levier de développement du Royaume, qui se traduit par le développement d’un transport intégré et durable et d’une logistique compétitive pour accompagner la croissance économique et contribuer à l’amélioration du niveau de vie des citoyens.

Pour réaliser cette vision ambitieuse, le responsable gouvernemental a fait savoir que le ministère se penche sur la mise en œuvre de quatre axes stratégiques, dont le premier est lié à la mobilité des personnes, visant le développement d’un système intégré et durable de transport en commun des personnes, faisant observer que ce premier axe tend à accompagner les régions pour développer les réseaux de transports en commun et le transport dans le monde rural dans le cadre de la mise en œuvre de la régionalisation avancée.

Le second axe concerne la promotion de la logistique et du transport des marchandises, à travers le développement de chaînes logistiques performantes au service de la compétitivité de l’économie nationale, en accordant la priorité à l’accélération de la mise en œuvre des zones logistiques et au développement des compétences dans le secteur du transport des marchandises et de la logistique, a-t-il ajouté.

Il est également question d’accélérer la mise en œuvre du schéma directeur relatif au développement des zones logistiques, de mettre à niveau les entreprises du secteur de transport routier des marchandises via la poursuite du programme de renouvellement de la flotte et de renforcer les mécanismes de contrôle et de régularisation, a-t-il enchainé.

Quant au troisième axe, il porte sur l’amélioration de la gouvernance des services et structures du transport et de la logistique, avec un accent sur l’efficacité de la gestion des stratégies sectorielles, la mise en œuvre des chantiers de réforme des entreprises et établissements publics sous tutelle et la réhabilitation du cadre juridique, afin qu’il soit conforme aux références nationales et aux engagements du pays sur le plan international, a-t-il expliqué.

Il s’agit également de la structuration du dialogue professionnel avec les représentativités professionnelles du secteur du transport et l’élaboration d’une charte nationale de mobilité durable et intégrée, en plus de l’amélioration de la gouvernance de la stratégie nationale de sécurité routière et de la stratégie nationale de développement de la compétitivité logistique, outre le développement de l’arsenal juridique réglementant les activités du transport et de logistique, en conformité avec les normes internationales en vigueur, a-t-il poursuivi.

Le dernier axe a pour objectif de renforcer le rôle de l’administration pour la rendre plus ouverte et proche des usagers, par le biais de l’accélération de la transformation numérique du ministère, la dématérialisation des services et la simplification des procédures, ainsi que la qualification des ressources humaines, a-t-il fait observer.

Lors de cette réunion, trois exposés sectoriels ont été présentés portant sur le transport routier des personnes et des marchandises et sur la réalité et perspectives du transport routier et de la logistique au Maroc, en plus de l’activité de la Société nationale de transport et de logistique.

LNT

Partagez cet article :