Plusieurs conventions de partenariat portant sur le renforcement de la coopération dans le domaine numérique ont été signées, mercredi à Marrakech, par le ministère délégué chargé de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, avec des départements ministériels, des établissements et des instances.

Ces accords ont été signés en marge des travaux de la première édition de « GITEX Africa », organisée par l’Agence de Développement du Digital (ADD) sous la tutelle du ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration.

Paraphée par la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme administrative, Ghita Mezzour, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui, le Directeur général de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), Khalid Safir et le président de Maroc Numeric Cluster (MNC), Mehdi Kettani, la première convention vise l’accompagnement de ces parties dans le domaine de la transition numérique et la collaboration dans le domaine de la recherche scientifique et de l’innovation.

Ce partenariat porte aussi sur l’encouragement des startups marocaines opérant dans le domaine de la digitalisation et la formation des compétences qualifiées capables d’accompagner cette transition numérique opérée au Royaume.

Quant à la seconde convention signée par Mme Mezzour, et la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aouatif Hayar, elle vise à promouvoir les conditions des personnes en situation de handicap, le développement de service, à l’instar la carte du handicap, qui sera développée en coordination entre les deux ministères et l’Agence du Développement Digital (ADD), ainsi que la facilitation de l’accès des personnes en situation de handicap aux services numériques.

Pour ce qui est de la troisième convention, paraphée par Mme Mezzour et le président de la Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à caractère Personnel (CNDP), Omar Seghrouchni, elle se fixe pour objectifs d’établir une coopération entre les deux parties pour développer de nouvelles versions numériques, de garantir la protection des données à caractère personnel des citoyens, et de développer des opérations numériques sûres.

Signée entre Mme Mezzour et le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, la quatrième convention, quant à elle, traduit l’attention toute particulière que Sa Majesté le Roi Mohammed VI ne cesse d’accorder à la ville sainte d’Al Qods Al-Charif.

Cette convention de coopération et de partenariat vise à soutenir les projets de transformation numérique et à moderniser la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, « GITEX Africa » réunit, trois jours durant, des dirigeants des secteurs public et privé, des décideurs politiques, des investisseurs et des universitaires pour des échanges intensifs entre les secteurs public et privé de la future plus grande économie numérique du monde.

Plus grand événement d’entrepreneuriat en Afrique, « GITEX Africa » est une initiative de GITEX GLOBAL à Dubaï, le plus grand Salon mondial de la technologie et des start-up, classé comme le meilleur au monde par les dirigeants mondiaux de la technologie, et qui fait escale pour cette première édition au Maroc, retraçant ainsi l’engagement sans faille du Royaume à la faveur de l’accélération du développement des infrastructures numériques en Afrique.

LNT avec MAP

