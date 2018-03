par Contenu de marque |







La Transformation Digitale des PME, véritable levier de croissance pour les entreprises

La transformation digitale est sur toutes les lèvres, c’est le concept qui « buzz » en ce moment comme en témoignent les échanges du dernier African Digital Summit.

Mais, plus précisément que recouvre ce concept de transformation digitale ? La définition indique qu’il s’agit d’un processus à travers lequel les entreprises ou organisations, s’appuient sur l’utilisation de toutes les technologies digitales disponibles, afin d’améliorer les performances des entreprises, et contribuer à l’amélioration de leur productivité.

Si ce sont les grandes entreprises dont la transformation digitale entamée est la plus visible auprès du grand public, celles-ci ne représentent que 800 unités dans un tissu entrepreneurial beaucoup plus dense. En effet, les auto-entrepreneurs représentent à eux seuls un potentiel de 3,5 millions de personnes selon la CFCIM. Idem, le Maroc compte déjà plus de 2 millions de TPE et 35 000 PME. Ce sont ces structures qui représentent le vrai vivier de croissance du digital au Maroc.

Concrètement, la transformation digitale impacte l’entreprise à trois niveaux. En premier lieu, c’est le Business Model qui est impacté ; la transformation numérique révolutionne les modèles traditionnels en les rendant disruptifs. C’est ce qui a permis par exemple à Uber de développer son activité, sans même être propriétaire de véhicules, l’entreprise produit un service différent grâce à un ADN digital.

Dans un second temps, ce sont les process métiers qui évoluent. L’offre se voit de plus en plus digitalisée. Cela devient un préalable pour l’entreprise et se décline en fonction des objectifs de l’entreprise, par exemple en développant la vente en ligne, des applications mobiles etc.

Enfin, et c’est un point crucial dans la transformation digitale, le parcours client change. Avec la pénétration de la technologie, le client est désormais plus connecté, plus mobile, plus exigeant. Ainsi, la transformation digitale permet de mieux s’adapter pour mieux répondre aux besoins croissants des clients. Les banques en ligne en sont un bon exemple et se sont adaptées aux contraintes de leurs clients qui ont de moins en moins de temps à passer en agence.

En réalité, quelle que soit la taille de l’entreprise, la digitalisation est devenue un atout majeur qui assure aux entreprises plus d’agilité, une optimisation des ressources et un gain en productivité.

En bref, l’enjeu de la transformation digitale est de faire disparaitre les barrières spatiales et temporelles. Pour cerner cet enjeu, les entreprises doivent s’attaquer à 3 axes fondamentaux : la connectivité mobile, l’internet des Objets (IoT) et l’universalité de l’internet. L’objectif est simple, l’entreprise doit s’assurer de répondre aux nouvelles habitudes de consommation qui voient le jour en matière de communication, de divertissement, de transport et de commerce.

Face à cette évolution irréversible, les entreprises n’ont d’autres choix que de s’adapter et d’opérer leur « transformation numérique ». Et il ne s’agit pas d’une simple mise à jour informatique ! Il s’agit bel et bien d’un changement profond de la culture et de l’organisation de l’entreprise. Un schéma où le digital n’est plus un outil mais un état d’esprit global, une culture transversale appliquée à l’ensemble des départements et métiers de l’entreprise (RH, commercial, marketing, etc.)

Dans ce contexte « d’ubérisation » de l’économie, marquée par l’hyper-connexion, la mobilité, ou encore l’interactivité, le développement rapide des technologies de l’information révolutionne l’écosystème des entreprises marocaines, tous secteurs confondus. Ces entreprises ont besoin d’accompagnement pour réussir cette transition digitale et l’opérateur inwi est un exemple d’acteur fortement engagé à leurs côtés.

Conscient de la nécessité de sensibiliser les entrepreneurs marocains aux enjeux de la transformation numérique et de les accompagner dans leur processus de changement, inwi a lancé, en partenariat avec la Chambre française du commerce et de l’industrie du Maroc (CFCIM) à partir du 31 mars 2017 la 1ère édition de la tournée PME dans 7 villes du royaume dans le cadre d’un événement inédit baptisé « Entreprise du futur ».

Les villes concernées par cette Caravane sont Oujda, Rabat, Fès, Meknès, Marrakech, Tanger et Agadir et plus de 500 entrepreneurs de PME ont déjà pu participer à cette tournée de inwi en présence de spécialistes et de jeunes entrepreneurs issus de l’entreprenariat national pour partager leurs expériences et les « best practices » les mieux adaptés au tissu économique marocain.

Dans chacune des villes visitées, les experts vont à la rencontre des entrepreneurs locaux et animent des séminaires pour expliciter les enjeux et l’importance de la transformation digitale et également les faire participer à des ateliers pour découvrir les outils nécessaires à cette transformation.

La Caravane PME est un rendez-vous annuel et récurrent. En effet, forte de l’engouement enregistré lors de l’édition précédente, la caravane PME sillonnera cette année les 7 villes hôtes avec de nouvelles thématiques au cœur des préoccupations des PME marocaines.

Plus qu’une simple caravane de sensibilisation, cette opération permet à inwi d’aider concrètement les entreprises à avancer dans leur processus de transformation digitale. « Chez inwi business, branche entreprise de l’opérateur inwi, nous mettons à leur disposition toutes les technologies disponibles : la Fibre Optique, l’ADSL, la 4G et l’Internet par Satellite. C’est ce que nous appelons le mix technologique ! Nous accompagnons également les entreprises en leurs proposant des solutions d’hébergement et de services managés dans notre Cloud avec des paliers de services adaptés à leurs besoins. Comme la sécurité informatique est également une préoccupation majeure chez ces dernières, nous proposons notre expertise en matière de veille, de protection et de gestion opérationnelle. Nous attachons en effet une grande importance au travail de sensibilisation et de suivi permanent des tendances et des évolutions en la matière. La transformation numérique n’est en effet plus un luxe. C’est une nécessité pour améliorer la productivité de l’entreprise et sauvegarder sa compétitivité dans un environnement où le digital et la mondialisation prennent désormais une grande place » précise Sami Landoulsi, Directeur Solutions Entreprises à inwi.

Vous êtes entrepreneurs ou responsable d’une entreprise ? Découvrez comment inwi accompagne les PME marocaines sur : https://www.inwi.ma/entreprises/nous-connaitre/inwi-business.

A votre transformation !