PARTAGER Le tramway de Casablanca s’offre le wifi d’inwi

Il s’agit de la formule Wifi M3ak. Pour Mme Nadia Fassi-Fehri, PDG de inwi, «Wifi M3ak est un service structurant pour une métropole comme Casablanca. Un symbole de progrès, de modernité et d’inclusion. Pour inwi, ce projet renforce son positionnement comme une entreprise solide, innovante et engagée. inwi s’impose en effet comme un partenaire de référence du développement digital de notre pays. Plus qu’un challenger, nous sommes devenus aujourd’hui une nouvelle référence sur le marché. La solidité de nos réalisations et l’envergure des projets que nous menons sont là pour le prouver», explique-t-elle. Pour sa part, Youssef Draiss, DG de Casa Transport, ajoute que «Casa Transport a innové avec son partenaire inwi pour proposer la connectivité à bord du tramway. Cette nouvelle offre wifi à bord d’un transport en commun témoigne du virage stratégique que représente la nouvelle politique de mobilité à Casablanca. Cette dernière prône un nouvel ADN des transports publics, investis dans l’amélioration continue, quantitative et qualitative de l’expérience voyage. Par cette initiative, nous proposons, une fois de plus, une nouvelle façon de concevoir sa mobilité au quotidien en tant que moment de découverte et d’initiation. Nous invitons ainsi tous les casablancais à en profiter».

Baptisé Wifi M3ak, ce nouveau service couvre l’ensemble de la ligne 1, soit 31 km reliant différents points névralgiques de la métropole. Il bénéficiera, dès mars 2018, aux 126.000 utilisateurs quotidiens du tramway casablancais. Pour l’utilisateur, l’accès à «Wifi M3ak» se fait en un clic. L’internaute a simplement besoin de se connecter au réseau, de s’enregistrer via son numéro de téléphone et d’insérer le code d’activation reçu par SMS. Il bénéficie instantanément d’un volume de connexion haut débit offert. Concernant l’architecture technique, inwi a déployé son réseau 4G qui garantit la sécurité des flux échangés et qui diminue le temps de latence et offre ainsi aux internautes un accès quasi instantané à Internet haut débit. Pour assurer une exploitation fluide du réseau «Wifi M3ak», inwi mobilise des équipes de supervision et de support. Pour concevoir ses offres, inwi a étudié les comportements quotidiens des utilisateurs du tramway. Les volumes de connexion offerts couvrent les besoins classiques d’utilisateurs qui utilisent le tramway.

«Depuis son lancement, inwi a été l’opérateur qui innove et bouscule les codes. Avec ce projet, nous avons réalisé une véritable prouesse technique car c’est la première fois au Maroc qu’un réseau haut débit mobile est déployé sur du matériel roulant. Nous avons opté pour des solutions professionnelles spécialement conçues pour les moyens de transport», conclut Mme Nadia Fassi-Fehri.

H.Z