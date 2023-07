Les opérations de lutte contre le trafic de drogues menées par les services de la wilaya de la sûreté de Casablanca, mercredi, dans le secteur de l’ancienne médina ont permis l’interpellation de 15 individus dont deux faisant l’objet de mandats de recherche au niveau national.

Les perquisitions menées dans le cadre de ces interpellations ont permis la saisie de plusieurs doses de la drogue « Lpoufa » et de cocaïne, outre la saisie de boites de bicarbonate de sodium et de bouteilles en plastique utilisés dans la préparation et la consommation de « lpoufa », a-t-on indiqué de source sécuritaire.

Les perquisitions ont également permis la saisie d’une quantité de chira (résine de cannabis), d’armes blanches et d’une somme d’argent soupçonnée d’être le butin de cette activité criminelle, précise la même source.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les circonstances de cette affaire, ainsi que l’identification et l’interpellation d’autres acolytes participant à cette activité criminelle, relève la même source.

Le bilan de ces opérations s’inscrit dans le cadre des campagnes intenses et continues menées par la wilaya de la sûreté de Casablanca, dans le but de tarir les sources de trafic des drogues et des psychotropes dans toutes leurs formes, conclut-t-on.

LNT avec Map

