Le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, ses organismes sous tutelle et les professionnels du tourisme se mobilisent autour des Orientations Royales pour faire face aux impacts du séisme qui a frappé notre pays.

Une séance de travail élargie a été organisée au siège du ministère à Rabat, sous la présidence de Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, en présence de Hamid Bentahar, Président de la Confédération Nationale du Tourisme, ainsi que de ses principales associations et fédérations membres, notamment, les Fédérations Nationales de l’Industrie Hôtelière, des Agences de Voyage, des Guides Touristiques, du Transport Touristique, des Restaurateurs Touristiques, des Investisseurs Touristiques et des Arts Culinaires.

Cette réunion a été dédiée à la coordination des interventions du Ministère et des professionnels du tourisme pour mettre en œuvre les Hautes Orientations Royales en vue de soutenir les populations sinistrées par le séisme et faire face à ses conséquences.

Les professionnels du secteur ont exprimé leur entière mobilisation aux côtés des services et établissements sous la tutelle du Ministère et ont salué la coordination qui a prévalu à ce jour. Les actions entreprises par les professionnels ont été mises en avant, telles que la distribution de tentes, de lits et de repas, avec un engagement à intensifier ces efforts et à contribuer de manière coordonnée au fonds spécial numéro 126 créé pour gérer les conséquences du tremblement de terre.

Par ailleurs, il a été convenu de dresser la liste des hôtels fermés à Marrakech, Agadir et Ouarzazate et d’en déterminer la capacité. Certains pourraient être rouverts et mis à la disposition des autorités compétentes pour l’hébergement des populations.

La reprise des activités touristiques a également été à l’ordre du jour, conformément aux Hautes Orientations Royales relatives à la reprise urgente des activités économiques. Dans ce contexte, l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) a rappelé avoir, dès le lendemain du séisme, engagé des actions avec les principaux Tour-Opérateurs et compagnies aériennes, afin de les rassurer et les encourager à maintenir leurs programmations vers le Maroc.

Il a également été convenu de lutter contre la propagation de fausses informations concernant notre pays en adoptant des messages cohérents, qui reflètent les véritables efforts déployés tout en mettant en avant la confiance exprimée par nos partenaires internationaux à l’égard de la destination Maroc.

Enfin, Fatim-Zahra Ammor a appelé les hôteliers à inspecter leurs bâtiments dans les plus brefs délais et prendre le cas échéant les mesures requises pour les mettre en conformité aux normes de sécurité.

LNT avec CdP

