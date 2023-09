L’évolution des arrivées touristiques au Maroc a connu un essor remarquable durant le premier semestre de 2023 avec 6,5 millions d’arrivées touristiques, enregistrant une augmentation significative de +92% par rapport à la même période de l’année précédente, soit plus de 3 millions de touristes supplémentaires, selon l’Observatoire du tourisme.

En effet, le Maroc a toujours été une destination touristique prisée pour ses paysages magnifiques, son riche patrimoine culturel et son hospitalité chaleureuse.

Cependant, le récent séisme qui a touché la région d’Al Haouz a créé des inquiétudes quant à l’impact sur le secteur du tourisme, et en particulier à Marrakech. Dans cette période difficile, l’Office national marocain du tourisme (ONMT) a montré sa résilience et son engagement envers le secteur touristique.

L’ONMT a rapidement réagi à la situation en lançant une vidéo percutante, mettant en avant l’unité des professionnels du tourisme marocain. Dans cette vidéo, des représentants de divers secteurs, tels que les hôteliers, les agents de voyages, les restaurateurs et les guides, se sont unis pour rappeler au monde entier que le tourisme au Maroc continue de fonctionner normalement. Cette démarche a pour objectif de rassurer les voyageurs et de maintenir l’attractivité de la destination.

Le message délivré par cette vidéo est clair : le secteur du tourisme marocain est solide, conscient de ses responsabilités et prêt à surmonter les défis qui se présentent à lui. La vidéo insiste sur l’engagement de l’ensemble des professionnels du secteur à garantir une expérience touristique de qualité pour tous les visiteurs.

Dès les premiers jours suivant le séisme, l’ONMT a pris des mesures proactives pour atténuer les retombées sur le tourisme. En coordination avec le ministère de tutelle, la Confédération Nationale du Tourisme et d’autres acteurs locaux, l’ONMT a travaillé pour gérer la situation des touristes déjà présents au Maroc et ceux en cours d’arrivée. Une action qui a contribué à maintenir un climat de confiance.

De plus, l’ONMT a initié des contacts avec ses partenaires internationaux, y compris les tour-opérateurs, les compagnies aériennes et les associations nationales du voyage, dans les principaux marchés émetteurs. L’objectif était de les rassurer sur la situation au Maroc et de maintenir la continuité des opérations. Cette démarche a porté ses fruits, puisque la grande majorité des partenaires ont confirmé leur engagement à poursuivre leurs activités au Maroc.

En parallèle, l’ONMT a mis en place un système d’information en temps réel grâce à des flash-news destinées aux opérateurs marocains. Ces mises à jour ont permis de suivre l’évolution de la situation dans les principaux marchés émetteurs et de s’adapter en conséquence.

En plus des mesures proactives prises par l’ONMT, de nombreuses personnalités publiques marocaines et internationales se sont mobilisées, sur les réseaux sociaux, pour promouvoir le tourisme dans le pays et démontrer que le Maroc reste une destination sûre et attrayante.

Ces personnalités ont utilisé leurs plateformes communautaires pour partager des messages de soutien et d’encouragement, contribuant ainsi à apaiser les craintes des voyageurs potentiels et à rétablir la réputation du pays en tant que lieu accueillant.

En outre, des touristes eux-mêmes ont contribué à restaurer la confiance en partageant des vidéos de leur séjour à Marrakech et dans d’autres régions du Maroc. Ces témoignages visuels ont montré que la vie quotidienne dans le pays avait repris son cours normal après le séisme. Les voyageurs ont documenté leur expérience, mettant en avant la beauté des sites touristiques, la richesse de la culture marocaine et la convivialité des habitants.

Ces partages sur les réseaux sociaux ont eu un impact significatif en rassurant les voyageurs potentiels sur la situation au Maroc et en montrant que le pays était ouvert aux visiteurs. Ils ont également souligné la solidarité entre les voyageurs et les habitants du Maroc, renforçant ainsi le lien entre la communauté internationale et le Royaume.

Il est à noter que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) ont convenu, en accord avec les autorités marocaines, de maintenir leurs Assemblées annuelles comme prévu du 9 au 15 octobre à Marrakech. Une manière pour la communauté internationale de manifester son soutien au Maroc.

A. Loudni

