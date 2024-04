L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a lancé, mardi à Washington, la deuxième étape de son roadshow aux Etats-Unis, avec pour objectifs de présenter la diversité et la richesse de l’offre touristique et hôtelière du Maroc et consolider ses parts sur le marché américain très porteur.

Une cérémonie dans un décor authentiquement marocain a été organisée à cette occasion en présence notamment de l’ambassadeur de SM le Roi à Washington, Youssef Amrani, de personnalités américaines et d’une pléiade d’opérateurs touristiques et de médias de la capitale fédérale des Etats-Unis et sa région.

S’exprimant à cette occasion, M. Amrani a souligné que le Maroc, fort de ses divers affluents, se distingue par sa culture millénaire et un héritage ancestral qui font du Royaume une destination unique, notant que toutes ces facettes donnent lieu à une “mosaïque” inédite d’authenticité et de modernité où s’entremêlent traditions, musiques et art culinaire.

«Au-delà de ses trésors historiques et de sa richesse culturelle, le Maroc est une terre d’une beauté naturelle époustouflante», a indiqué le diplomate, en mettant en avant le vaste potentiel du Royaume en tant que destination touristique de premier ordre.

M. Amrani a, de même, relevé que le Maroc, qui se distingue par sa légendaire hospitalité, des infrastructures modernes, ainsi que par un engagement solide en faveur du tourisme durable, accueille à bras ouverts les voyageurs du monde entier.

Pour sa part, la directrice de l’ONMT pour l’Amérique du Nord, Siham Fettouhi a indiqué que cette action de promotion vise à améliorer le référencement de la destination Maroc et sa commercialisation pour atteindre les objectifs ambitieux sur un marché aussi stratégique comme les Etats-Unis.

Ce roadshow, dont la première étape a eu lieu à Miami (le 15 avril) et sera bouclé à New York (le 17 avril), ambitionne aussi de positionner la destination Maroc dans le Top of mind des voyageurs US, notamment dans les trois bassins stratégiques de touristes de la côte Est américaine, a-t-elle précisé.

Mme Fettouhi a, en outre, indiqué que cette tournée met en avant la nouvelle connexion directe inédite reliant New York à Marrakech, qui sera opérée par la compagnie United Airlines à partir d’octobre prochain, ajoutant que cette série d’événements offre également une plateforme de rencontres et d’échanges entre les professionnels marocains et les différents prescripteurs distribution et médias américains.

Le format de ce roadshow a été conçu pour créer une expérience immersive pour les invités à travers des activations authentiques: création d’un espace souk, cérémonial de thé, de la calligraphie, ainsi qu’une dégustation des mets de la cuisine marocaine.

Selon des statistiques de l’ONMT, quelque 400.000 touristes américains en 2023, générant 800.000 nuitées, soit une progression de 19 pc par rapport à 2019, année de référence avant la pandémie. Le Maroc vise à augmenter sa part sur ce marché à forte valeur ajoutée pour atteindre à terme 1 million de touristes annuellement.

LNT avec Map

