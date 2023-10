Le PDG d’Intrepid Travel, James Thornton, a été en ce début de semaine à Marrakech. Durant son séjour, le patron de cette plateforme qui prend vie dans plus de 1 150 circuits, tous conçus pour véritablement découvrir la culture locale, a rencontré l’ensemble de ses partenaires au Maroc. Une manière de les accompagner et les rassurer, particulièrement après le séisme qui a frappé la région d’Al Haouz. James Thornton n’a pas manqué par la même occasion d’affirmer l’engagement de l’entreprise au Maroc, une destination toujours de premier choix et qui compte énormément dans le business-plan d’Intrepid Travel : « Je suis là à Marrakech pour remercier les partenaires, les collaborateurs et tout l’écosystème touristique pour son engagement en faveur d’un tourisme durable et écoresponsable », a-t-il dit, tout en précisant que Intrepid Travel entretient une relation évolutive avec le terme durabilité : « Toute activité touristique a des impacts qui vont bien au-delà des indicateurs de durabilité actuels. Nous considérons donc ce terme comme une aspiration et non comme une réalité . Il est important pour Intrepid Travel en tant que leader mondial sur le segment du tourisme d’aventures, de faire évoluer les mentalités et de créer des relations durables avec ses fournisseurs locaux qu’ils soient hôteliers, transporteurs, artisans … », explique James Thornton. Et d’ajouter que le Maroc reste une destination très prisée par les voyageurs Intrepid : « La beauté des circuits en montagne, la richesse des villes impériales, l’hospitalité légendaire de ses habitants, la culture culinaire, créent un paradigme d’exception », a-t-il dit. A Marrakech, James Thorton a tenu à réitérer l’engagement d’Intrepid Travel au Maroc, avec plus de 25 000 voyageurs en circuits organisés d’ici fin 2024 et des perspectives de 50 000 voyageurs annuels à l’horizon 2030. Ces annonces ont été données en présence de Micheal Cutts, ambassadeur d’Australie à Rabat, et d’une panoplie de professionnels de l’écosystème touristique national.

Pour rappel, le Tour Operator australien Intrepid Travel est un leader mondial spécialisé dans les voyages d’aventure et de montagne. Il est implanté au Maroc depuis 2007 où enregistre annuellement 20 000 voyageurs et près de 2 000 circuits organisés sur différentes régions du Royaume. Le groupe s’est également engagé auprès de l’ONMT à atteindre un volume de 50 000 voyageurs à l’horizon 2026.

H.Z

