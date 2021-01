Total Maroc a été plébiscité, pour la quatrième année consécutive, « Service Client de l’année » dans la catégorie « Services aux automobilistes ». « Cette nouvelle distinction est évidemment une fierté pour l’ensemble des équipes de Total Maroc et son réseau de partenaires. J’y vois, pour ma part, une véritable reconnaissance des efforts déployés par nos équipes au quotidien pour entretenir des relations de qualité avec nos clients : en station, via la plateforme service client et à travers nos réseaux sociaux », déclare Tarik Moufaddal, Directeur général de Total Maroc.

L’étude, réalisée par le cabinet Inspire, s’appuie sur 160 tests « clients mystères » conduits sous la forme de visites physiques en stations-service, d’appels, d’e-mails ou encore d’interactions à travers les pages Facebook et Instagram de Total Maroc. Ils permettent d’obtenir une véritable photographie des attentes exprimées au quotidien par les clients et d’évaluer finement la qualité de la relation client proposée par les entreprises au Maroc.

À travers cette distinction, Total Maroc continue d’apporter la preuve de sa capacité à associer qualité produit et excellence de la relation client. En 2020, le déploiement du nouveau concept de la boutique Bonjour, qui repense le parcours client en station pour un maximum de confort, ainsi que le lancement du concept de restauration locale et authentique « Dar Dyafa », pour une expérience culinaire raffinée « comme à la maison », ont réaffirmé l’ambition de Total Maroc de servir toujours mieux ses clients.

LNT avec CDP

