PARTAGER Total Maroc annonce ses 15 finalistes du Challenge Startupper de l’Année

Au terme du processus de sélection des dossiers soumis pour l’édition 2018-2019 du Challenge Startupper de l’Année par Total au Maroc, la liste des 15 candidats retenus pour accéder à la finale du concours, s’établit comme suit :

– Omar Azmy, ECO OIL

– Fatima Ezzahraa Bassi, Eco Construct

– Younes Benaomar, Yala

– Yassine Bentaled, CitizenUp

– Meryam El Ouafi, Green Engineering Mission

– Tariq Hanine, IBDAA S&E

– Saad Jittou, Weego

– Barhoum Kharbouch, GreenTech Solution

– Othman Lamdouar, Heliotech

– Chaimae Mouhcine, iSAFE

– Ali Moussalli, Circus

– Youness Ouazri, Ecodome Maroc

– Abdelghani Reddad, B-ARG

– Youssef Taimouri, No plastiKo

– Hicham Zouaoui, Pip Pip Yalah

Ces projets ont été sélectionnés parmi plus de 300 inscrits, via un questionnaire et une phase de vote « Share for Likes », avant d’être étudiés par des professionnels de l’entreprenariat social. Les 15 finalistes viendront présenter leur projet lors d’une journées « pitch » ce mercredi 06 février, durant laquelle ils recevront un coaching et passeront devant le jury local, composé de :

– Jean-Louis Bonenfant, Directeur général de Total Maroc

– Najette Kheiri, Directrice juridique et responsable RSE de Total Maroc

– Fatim Zahra BIAZ, Fondatrice du New Work Lab

– Mounir Ferram, Directeur du Pôle Enseignement/Formation de la CFCIM

– Jérôme Mouthon, Directeur général de Buzzef – responsable du Kluster de la CFCIM

– Omar Kadiri, Lauréat 2016 du Challenge Startupper

– Farid Bensaid, Président directeur général de Tenor Group

– Youssef Chraibi, Président directeur général d’Outsourcia

– Dounia Boumehdi, Directrice générale de Maroc Numeric Fund

– Hicham Badreddine, Directeur général de la Digital Factory de Saham Assurance

– Fathallah Sijilmassi, Ancien ambassadeur du Maroc en France et Secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée

À l’issue de cette sélection finale, ce jury annoncera le 26 février 2019, le nom des 3 lauréats de l’édition 2018-2019 du Challenge Startupper de l’Année par Total au Maroc. Ces jeunes entrepreneurs recevront une aide financière pouvant aller jusqu’à 137 500 dhs, un accompagnement personnalisé de la part de Total Maroc et bénéficieront d’une campagne de communication pour donner de la visibilité à leur projet. Le label « Coup de cœur féminin » sera également attribué à l’une des finalistes afin d’encourager son projet. Tous seront par ailleurs distingués lors d’une cérémonie officielle de remise des prix.

LNT avec CdP