[Top] Les 15 plus grands innovateurs de tous les temps : Frederick Winslow Taylor (13ème)

13. Frederick Taylor : La méthode scientifique appliquée au travail ! !

Époque : (Fin 19ème- Début 20ème)

Profession : Ingénieur

Principales innovations : Taylorisme (méthode d’organisation scientifique du travail)

Principales Qualités : Méthodique et exigeant

Principales distinctions et prix: Taylor meurt en 1915 avant d’avoir vu le triomphe de ses méthodes

Citations ou phrase célèbres : « On ne te demande pas de penser ; il y a des gens payés pour cela, alors mets-toi au travail ! »

Qui était Frederik Taylor ?

Frederick Taylor est l’inventeur de la méthode scientifique appliquée au travail, souvent appelée taylorisme !

C’est un homme qui s’est formé sur le terrain en travaillant dans une usine d’aciérie d’abord en tant qu’ouvrier puis en grimpant les échelons jusqu’à devenir ingénieur en chef après avoir suivi des cours du soir !

Durant son expérience dans cette usine, il constate que la productivité des ouvriers est très faible et loin d’être optimale car ces derniers se sont mis d’accord pour obtenir un revenu satisfaisant sans s’épuiser au travail !

Convaincu que cette vision individualiste collective est contre-productive pour la société, il met en place, grâce à une méthode scientifique rigoureuse basée sur l’observation et l’analyse des gestes et comportements des travailleurs, une nouvelle forme révolutionnaire de l’organisation et du répartition du travail ainsi qu’un système de rémunération permettant de produire davantage avec le moins de main d’oeuvre possible.

1. Impact

Le taylorisme s’articule autour de 2 manières de travailler :

une division verticale du travail : encadrement consistant à indiquer aux employés la meilleure manière de réaliser une tâche en leur fournissant d’une part les outils et formations appropriés, et d’une autre part des objectifs et incitations concrètes en vue d’atteindre la performance souhaitée une division horizontale du travail : répartition optimale entre postes de travail de façon à minimiser les doublons et les ambiguïtés !

Grâce à cette méthode, les ouvriers et travailleurs verront leur rémunération fortement augmenter, tandis que les prix des produits industriels eux, baisseront !

Avec le taylorisme, un plus grand nombre de consommateurs sont devenus en mesure de les acquérir ce qui a conduit à une explosion de la demande et donc de la production et de la consommation !

IMPACT SCORE : 5/5

2. Quantité

Le taylorisme reste l’innovation principale de Frederik Taylor.

QUANTITE SCORE : 3,25/5

3. Pérennité

Le taylorisme n’est plus vraiment adapté aux réalités socio-économiques d’aujourd’hui.

Les modèles de managements dits agiles qui se basent de plus en plus sur le design thinking sont ceux qui le remplacent aujourd’hui en raison du fort besoin d’innovation des structures publiques et privées !

Frederik Taylor est cependant considéré comme l’un des pionniers du lean management, aujourd’hui très utilisé en entreprise !

PERRENITE SCORE : 3,75/5

4. Altruisme / Ethique

Frederik Taylor reste cependant un personnage controversé.

C’est un homme qui aimait l’ordre et qui avait horreur du gaspillage du travail humain non efficace. Il était profondément convaincu que la prospérité d’une société passait par la plus grande productivité des hommes et des machines.

Mais cette vision a été vivement critiquée car elle dépossédait les ouvriers de leur expertise en les transférant aux ingénieurs et aux cadres dirigeants !

L’ouvrier n’était plus là pour penser, mais uniquement pour exécuter des gestes savamment calculés pour lui.

La puissante American Federation of Labour ( syndicat ouvrier unifié) l’a même accusé de vouloir transformer les ouvriers en machines !

Pourtant, selon Christian Hohmann, un des spécialistes du lean management en entreprise et de la méthode scientifique de Taylor, « les idées de Talylor étaient basées sur l’équité, l’effort partagé pour les deux parties, employé et employeur, afin de maximiser la productivité et l’efficacité du travail »

Ce dernier, verra de son vivant, que, malheureusement, « beaucoup d’entreprises n’ont finalement utilisé qu’une partie des éléments de sa méthode de management scientifique sans en avoir compris l’esprit, arrivant ainsi à des résultats contraires à ceux que celui-ci devaient engendrer : exploitation maximale de la main d’oeuvre sans réelle contrepartie, pas de collaboration ni d’encadrement des ouvriers, etc. »

ALTRUISME/ ETHICS SCORE : 3,75/5

Après pondération, le score global de Frederick Taylor, selon le baromètre de l’innovation de Chroniques du Futur, est de :

Sous le mot taylorisme, la mémoire collective n’a retenu que les mauvais côtés d’une méthode de management efficace qui se voulait équitable.

Pourtant, cette pratique scientifique de répartition des tâches inventée par Frederick Taylor posera les bases du capitalisme et permettra d’obtenir des gains de productivité considérables dans de très nombreux pays et pas seulement dans les secteurs industriels mais aussi dans de très nombreuses autres activités !

Sa méthode est d’ailleurs aujourd’hui remise au goût du jour avec le système lean management utilisé par la plupart des managers et patrons d’entreprises dans le monde !

Ce système n’est peut-être finalement qu’une meilleure interprétation du travail et de la volonté de Taylor d’améliorer la société.

Cet ingénieur ne verra malheureusement jamais les résultats de son travail acharné qui l’aura occupé toute sa vie…

