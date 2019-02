PARTAGER Tombée de rideau sur l’édition 2019 du Raid Sahraouiya

Le rideau est tombé samedi soir à Dakhla sur la cinquième édition du Raid Sahraouiya, avec une cérémonie de remise des prix, en présence notamment de la secrétaire d’Etat au tourisme, Lamia Boutaleb.

Ainsi, l’équipe française « Les Petites Naïades », composée de Jéromine Monfort et Isabelle Bregnon, s’est vue décerner le 1er prix récompensant la victoire finale, devant le duo représentant la fondation Phosboucraa, à savoir Soukaina Hmam et Leila Moutawakil, alors que les Françaises Léticia et Cécile ont complété le podium.

L’équipe de l’Office chérifien des phosphates, qui a terminé en quatrième position, a reçu le prix d’honneur de la compétition.

Intervenant à cette occasion, Mme Boutaleb a mis en exergue le potentiel touristique de la ville de Dakhla, devenue une destination prisée des touristes nationaux, relevant que le Raid Sahraouiya constitue un symbole de solidarité féminine au service de questions sociétales.

Pour sa part, la présidente de l’association Lagon Dakhla, Leila Ouachi, initiatrice de cet événement, s’est félicitée du succès de cette édition qui a atteint tous les objectifs tracés, a-t-elle dit, faisant observer que les participantes ont fait montre d’un haut esprit de solidarité.

De son côté, Mme Aicha Ech-Chenna, présidente de l’association Solidarité féminine et marraine de cette manifestation depuis sa toute première édition, a tenu à remercier les organisateurs du Raid Sahraouiya pour le soutien financier qu’il accorde à son association, ce qui va lui permettre de lancer d’autres projets en faveurs des bénéficiaires.

Cette cérémonie, à laquelle ont pris part plusieurs personnalités, dont le wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, Lamine Benomar, a aussi été marquée par le remise de subventions à deux associations qui soutiennent des mères célibataires et des femmes souffrant du cancer du sein. Challenge à la fois sportif et solidaire, le Raid Sahraouiya permet à toute femme engagée dans l’action sociale de vivre une expérience inédite alliant sport, émotion et découverte dans un site exceptionnel, tout en adhérant à une cause sociale.

Cet événement multi-sports, combinant VTT, Canoë, Bike, Run, trail de nuit et course d’orientation, est une invitation ouverte à franchir le cap, à confronter ses limites et à surmonter les défis, tout en appréciant les paysages époustouflants de la ville de Dakhla.

Le Raid a accueilli cette année 80 participantes représentant 40 équipes de différents pays et différentes associations oeuvrant dans les domaines humanitaires en vue de partager un même objectif : trouver un moyen d’améliorer la vie des individus et de la société.

LNT avec MAP