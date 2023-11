BMCE Capital Global Research (BKGR) a changé sa recommandation d' »accumuler » le titre Atlantasanad dans les portefeuilles par « acheter », avec un cours cible de 150 dirhams (DH), soit un upside de 25% par rapport au cours du 27 octobre.

L’évaluation du titre d’Atlantasanad s’est basée sur la méthode de l’actualisation du résultat net part du groupe (RNPG) qui fait ressortir un cours cible de 150 DH, soit un upside de +25% par rapport au cours actuel, indique BKGR dans son récent « Flash – Company update », expliquant ces estimations par la rentabilité en hausse que continue Atlantasanad d’afficher en dépit du contexte économique actuel et ce, grâce notamment à sa solidité financière se traduisant par une marge de solvabilité très confortable de 182% en 2022 (contre un minimum réglementaire de 100%) et à une politique d’assainissement et de souscription lui permettant d’être le seul opérateur coté à afficher une marge opérationnelle positive en 2022 et en 2023.

La compagnie d’assurance offre également une politique de distribution de dividendes très attractive (un D/Y de 4,4% en 2022 contre 3,6% pour le marché), faisant d’elle une valeur intéressante en termes de rendement pour les investisseurs, relève la même source. En matière de prévision, BKGR table pour Atlantasand sur des primes acquises nettes en légère hausse de 1% à plus de 4,96 milliards de dirhams (MMDH) sous l’effet de la baisse de 8% de l’activité Vie en raison du faible développement des Produits en Unités de Compte et de la nouvelle politique commerciale sélective de l’opérateur, compensée par la hausse attendue de 4% du chiffre d’affaires Non-Vie portée par l’ensemble des Branches.

Les analystes de BKGR s’attendent également à un résultat technique en appréciation de 9% à 796,6 millions de dirhams (MDH) intégrant une amélioration de la sinistralité globale (-5%) redevable à la politique d’assainissement et de souscription menée par la compagnie. Par ailleurs, BKGR escompte une appréciation de 5,3% des primes acquises nettes à plus de 5,22 MMDH, compte tenu principalement d’une meilleure tenue de l’épargne.

Pour sa part, le RNPG devrait afficher une hausse de près de 9% profitant de la bonne orientation de l’activité commerciale, d’une reprise du volet financier et de la poursuite de l’amélioration des marges techniques.

LNT avec CDP

