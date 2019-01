PARTAGER Tirage au sort de la CAF : Les trois clubs marocains dans le même groupe…

Les clubs marocains du Hassania d’Agadir, de la Renaissance Berkane et du Raja de Casablanca évolueront dans le groupe A de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), à côté de l’AS Otoho du Congo, au terme du tirage au sort effectué lundi au Caire.

Seize équipes, dont huit arabes, se sont qualifiées à la phase des groupes de la Coupe de la CAF et ont été réparties en 4 poules.

Les clubs tunisiens de l’Etoile du Sahel et du CS Sfaxien ont été versés de leur côté dans le groupe B, aux côté des équipes de Rangers (Nigeria) et de Salitas (Burkina Faso), alors que deux autres représentants du football arabe croiseront le fer dans le groupe D. Il s’agit du Zamalek d’Edypte et de Nasr Hussein Dey d’Algérie.

A rappeler que le Raja de Casablanca est le tenant du titre de cette compétition, après avoir battu en finale les Congolais de l’AS Vita Club. Voici, par ailleurs, la composition des quatre groupes: Groupe A : Hassania Agadir (MAR), AS Otoho (COG), RS Berkane (MAR), Raja Casablanca (MAR).

Groupe B : Etoile du Sahel (TUN), Rangers (NGA), Salitas (BFA), CS Sfaxien (TUN).

Groupe C : Zesco (ZMB), Al Hilal (SDN), Asante Kotoko (GHA), Nkana (ZMB).

Groupe D : Gor Mahia (KEN), NA Hussein Dey (ALG), Petro Atletico (AGO), Zamalek (EGY).

NB: Les matches de la première journée de cette compétition sont prévus du 1er au 3 février.

LNT avec Map