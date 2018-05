PARTAGER The Weeknd sera présent à Mawazine

Le chanteur canadien The Weeknd se produira le vendredi 29 juin, sur la scène OLM-Souissi, dans le cadre de la 17e édition du Festival Mawazine.

Star discrète mais très sollicitée, le Canadien de 28 ans a acquis en trois ans une notoriété exceptionnelle, traçant une voie inédite dans un univers sonore qui oscille entre funk, électro, R&B et rap pop.

Depuis son second album Beauty Behind the Madness, sorti en 2015, le chanteur et producteur d’origine éthiopienne bouscule les codes et enchaîne les featurings avec Daft Punk, Lana del Rey, Lady Gaga, Wiz Khalifa ou encore Kendrick Lamar, avec lequel il a réalisé le single Pray For Me pour le récent blockbuster Black Panther.

De son vrai nom Abel Makonnen Tesfaye, le chanteur compte à son titre vingt-quatre distinctions dont quatre Grammy Awards et huit Billboard Music Awards.

LNT