PARTAGER Textile : Les deux salons ont connu un beau succès, selon l’AMITH

Les deux salons de l’habillement et du textile « Maroc in mode » et « Maroc sourcing », qui ont pris fin, vendredi soir, à Marrakech, ont connu un franc succès, estime Fatima Zohra Alaoui, la directrice générale de l’Association marocaine des industries du textile et de l’Habillement (AMITH), initiatrice de cette manifestation.

Ce salon a attiré plus de 600 visiteurs composés essentiellement des représentants de marques et de franchises nationales et internationales, a-t-elle indiqué dans une déclaration à la MAP.

Le salon a réussi à enclencher une dynamique très positive pour le secteur avec une offre de qualité et assez diversifiée, a-t-elle ajouté, indiquant que ces deux salons ont connu la participation de 136 exposants avec une présence d’acteurs de l’amont textile de Turquie, de Chine et du Pakistan.

Le salon, organisé durant deux jours, a servi de plateforme de networking entre industriels marocains opérant dans les différents maillons de la chaîne de valeur textile en leur offrant un espace d’échange et de rencontres.

Aménagés sous un chapiteau de 4.000 m2, les deux salons étaient déclinés en 5 écosystèmes, à savoir le Fast Fashion, le Denim, la Maille, le Tailoring et les enseignes de distribution de marques marocaines, pour mettre en exergue la nouvelle réorganisation du secteur, ses choix stratégiques, ses savoir-faire historiques, ainsi que ses nouvelles fenêtres d’opportunités.

L’offre du salon concerne, également, toutes les activités qui contribuent à la réalisation d’un vêtement, de la matière première en passant par le fil, les tissus, les accessoires, les fournitures et les services.

Cette année le concept du salon a mis l’accent sur les Ecosystèmes Mode Fast et Eco-Responsables, et ce pour présenter toutes les réponses pour le sourcing en Fast-Fashion en mode développement durable.

Il a ciblé, principalement, les acheteurs des enseignes et marques internationales, notamment d’Allemagne, de Grande Bretagne, de France, d’Italie, d’Espagne et de Portugal.

Outre le Maroc, cinq autres pays participaient à ces deux manifestations à savoir la France, pays d’honneur, la Turquie, le Portugal, la Chine et le Pakistan, qui ont présenté leurs produits en la présence d’enseignes de renommée.

Au programme de cet événement figurent, également, l’organisation de plusieurs conférences et tables-rondes pour échanger et partager entre opérateurs nationaux et internationaux sur les différents sujets d’actualité, la situation et les évolutions des marchés, et sur la thématique de responsabilité sociale et environnementale.

Le secteur du Textile-Habillement, qui représente un secteur clé pour les équilibres socio-économiques et l’un des piliers de l’industrie et de l’économie marocaine, compte près de 1.200 entreprises, emploie 185.000 salariés (1er employeur industriel), produit 1 milliard de pièces avec un chiffre d’affaire de 38 milliards DH (MMDH) à l’export, soit environ 3,5 milliards d’euros (2ème exportateur industriel après l’industrie automobile) et une part de 15% dans le Produit intérieur brut (PIB) industriel.

Au niveau des principaux fournisseurs d’habillement de l’Union européenne (UE), le Maroc arrive en 2018 à la 7è position après la Chine (1è rang), le Bangladesh, la Turquie, l’Inde, le Cambodge et le Vietnam et juste devant le Pakistan et la Tunisie.

Au premier semestre de l’année en cours, le Maroc a régressé d’un rang au niveau des principaux fournisseurs d’habillement de l’UE passant à la 8è place (derrière le Pakistan qui a gagné un rang) avec une part de 3,4% dans ce marché.

Au niveau des principaux fournisseurs d’habillement de l’UE dans le pourtour méditerranéen, le Maroc arrive en 2018 au 2è rang derrière la Turquie et devant la Tunisie, l’Egypte et la Jordanie.

S’agissant de l’évolution des parts des fournisseurs d’habillement de l’UE, le Maroc est passé de 4,4% en 2007, à 3,2% en 2017 et 3,2% en 2018.

LNT avec MAP