Le village d’Agafay est un impressionnant patelin se trouvant au pied de l’Atlas dans les environs de Marrakech du côté d’Amezmiz. C’est dans cet espace paradisiaque pour les amateurs de tout-terrain que la Duster dans sa version 2022 nous a été proposée pour un essai. Dans ce vaste désert d’Agafay, une grande étendue de terre peu peuplée où prédominent collines arides et rocheuses, le sable dur et les pierres, les résultats ont été probants. En effet, la Duster 2022 se présente comme un véritable crossover passe-partout.

Avec un moteur 1.5 Blue dCi de 115 ch, une boîte manuelle et une transmission intégrale et arborant une nouvelle identité visuelle de la marque Dacia, la Duster a réussi à assurer l’essentiel.

A noter que de l’extérieur, le nouveau relooking ne passe guère inaperçu. Résolument moderne et polyvalent, le SUV familial adopte une nouvelle calandre avec un nouveau logo. Une nouvelle couleur inspirée de la nature a également été ajoutée au catalogue : Lichen kaki qui renforce l’esprit loisirs verts chers à la marque. On note aussi l’arrivée du logo « DACIA » écrit en toute lettre sur le coffre à l’arrière.

Dans le désert d’Agafay, les capacités off-road de la Duster testées sur environ 80 km renvoient à un franchiseur tout terrain, tout simplement. Robustesse, tenue de route correcte, confort, maniabilité… la voiture a livré des prestations très positives si on prend en considération ses nouveaux systèmes multimédia embarqués, avec deux options au choix. Notons qu’elles sont gérées à partir d’un écran tactile de huit pouces également nouveau et mieux orienté vers le conducteur que dans la génération précédente.

Le premier est le Media Display, avec radio numérique DAB, connexion Bluetooth, deux ports USB, six haut-parleurs et compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto (filaire). De plus, depuis le volant, vous pouvez activer l’assistant vocal du smartphone lorsqu’il est connecté. De son côté, le Media Nav ajoute un navigateur GPS intégré et la connectivité sans fil Apple CarPlay et Android Auto.

Avec son poids relativement faible (moins de 1400 kg avec chauffeur) et sa hauteur hors sol remarquable de 21,7 cm, Dacia Duster livre délivre des capacités tout terrain dès les premiers kilomètres. Autre avantage de la Duster quand le terrain est plus difficile : des pneus de taille raisonnable, qui parviennent à creuser de meilleurs sillons dans le sable ou dans un terrain boueux.

En tout, l’on peut dire que la Duster dans sa version 2022 n’a rien à envier à la concurrence. Le baroudeur a amélioré ses performances mécaniques et technologiques donnant lieu à un SUV adapté, pratique et abordable…

H.Z

12 MDH pour la nouvelle antenne NCRA Renault / Dacia à El Kelaâ des Sraghna

Renault Commerce Maroc et son partenaire NCRA (Nouvelle Compagnie Royale Automobile) Marrakech inaugurent un nouveau site à l’entrée de la ville d’El Kelaâ des Sraghnas. La nouvelle antenne été construite sur une superficie totale de 3500 m2, dont près de 500 m² sont consacrés aux showrooms de véhicules neufs des marques Dacia et Renaultainsi qu’un Renault Minute de 70 m² offrant un service spécifique pour les interventions d’entretien rapide. Le reste de la superficie est consacré aux ateliers mécaniques et carrosserie (550 m²) ainsi qu’un magasin de pièces de rechange (190 m²). Cette antenne qui compte 13 collaborateurs, a nécessité un investissement de 12 MDH.

Partagez cet article :