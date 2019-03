PARTAGER Tesla va dévoiler son très attendu Model Y le 14 mars

Le constructeur de véhicules électriques Tesla va dévoiler son très attendu Model Y, un 4X4 de loisir, à la mi-mars, a indiqué son PDG Elon Musk dimanche, quelques jours après la commercialisation d’une version moins chère de la Model 3.

Ce nouveau véhicule de type SUV, qui fait l’objet de spéculations depuis des mois, sera présenté à Los Angeles le 14 mars, a indiqué le patron de Tesla sur Twitter.

« Le Model Y, étant un SUV, sera 10% plus gros que le Model 3, il coûtera donc 10% de plus », a précisé M. Musk, ajoutant que les détails sur les spécificités techniques et le prix de ce nouveau véhicule seront livrés prochainement.

Cette annonce était accueillie plutôt tièdement à Wall Street lundi: le titre de Tesla reculait de 2,96% vers 16H30 GMT.

L’annonce de M. Musk est survenue trois jours après que le groupe a lancé une version moins chère de sa Model 3, voiture censée transformer le constructeur de véhicules électriques de niche en groupe industriel. Mais à 35.000 dollars, la Model 3 va rogner les marges de Tesla.

Dans la foulée de cette annonce, le titre de la société avait perdu vendredi près de 8% à la Bourse de New York.

Sur Twitter, M. Musk n’a pas précisé dimanche si le prix supérieur de 10% de la Model Y sur la Model 3 prenait pour référence le véhicule à 35.000 dollars ou non.

Le constructeur de véhicules électriques a également annoncé en fin de semaine dernière un changement dans son modèle de distribution.

Il vendra désormais ses voitures directement en ligne et va par conséquent fermer des boutiques à travers le monde, n’en gardant plus qu’un « petit nombre » qui seront transformées en « galeries » ou points d’information sur les technologies autonomes et électriques.

