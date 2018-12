PARTAGER Le Technopark de Casablanca ouvre un espace Coworking

Le Technopark de Casablanca a ouvert, mardi, un nouvel espace de travail partagé »Coworking’’ destiné aux autoentrepreneurs et aux porteurs de projets innovants dans les secteurs des NTIC, Green Tech et des industries culturelles et créatives.

Ce Coworking space offre, dans un environnement technologique, un cadre de travail stimulant permettant des synergies entre les usagers qui auront un accès à des équipements et des infrastructures de qualité et ce, à des prix compétitifs, indique un communiqué de cet agglomérat d’entreprises informatiques et du secteur de l’énergie verte.

Les Coworkers bénéficieront de tous les services de proximité proposés à la communauté du Technopark. Ainsi, ils auront accès aux espaces communs (terrasses, espace de restauration) et pourront participer à tous les événements gratuits hébergés: les ateliers culturels et créatifs et autres séminaires d’informations.

Par ailleurs, le Technopark œuvrera activement à promouvoir la coopération entre les différents acteurs de sa communauté et tâchera, à travers des workshops, formations et sessions de mise en relation à favoriser les échanges et les rencontres entre les coworkers, l’écosystème et les entreprises.

La mission du Technopark est d’aider à la création et au développement d’entreprises dans les TIC, les Green Tech et l’industrie culturelle au Maroc. Fruit d’un partenariat public-privé, la Moroccan Information Technopark Company (MITC), société gestionnaire du Technopark, a accompagné depuis sa création plus de 1.000 entreprises innovantes.

Aujourd’hui, le Technopark, c’est en permanence 300 start-ups et PME marocaines, 2.000 salariés d’une moyenne d’âge inférieure à 30 ans. Engagé dans une stratégie de duplication régionale de son modèle avec l’ambition d’implanter un Technopark dans la plupart des régions du Royaume, le Technopark a ouvert à Rabat en 2012, à Tanger en 2015 et compte ouvrir à Agadir en 2019.

LNT avec MAP