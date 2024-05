Le Technopark a inauguré, lundi à Casablanca, son nouvel espace « AI Corner », dédié à l’apprentissage, à l’expérimentation et à la créativité à travers l’intelligence artificielle (IA).

Soutenu par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, ce projet innovant est le fruit d’un partenariat solide entre AI Crafters, le Technopark et la Faculté des Sciences de Ben M’sick (FSBM) visant à sensibiliser l’ensemble des utilisateurs sur les avantages de l’IA et à promouvoir une utilisation éthique et responsable de cette technologie.

Dans une déclaration à la MAP, la directrice générale du Technopark, Lamiae Benmakhlouf, a indiqué que la création de cet espace dédié aux services d’IA met à la disposition des start-ups et des étudiants spécialisés dans le big-data la possibilité d’expérimenter l’IA grâce aux ressources et outils disponibles.

Insistant sur la capacité de l’IA à faciliter l’adaptation aux fluctuations des secteurs stratégiques, Mme Benmakhlouf a affirmé que les compétences et talents marocains pourront utiliser cet espace pour transformer leurs projets académiques en réalisations concrètes sur le terrain.

« Cela pourrait générer des opportunités d’emploi et contribuer à aligner ces projets avec les exigences du marché, non seulement au Maroc, mais aussi à travers l’Afrique », a-t-elle précisé.

De son côté, la directrice générale de AI Crafters, Nihal Djebli, a souligné que le « AI Corner » offrira l’occasion de demander des informations et de bénéficier des ressources disponibles en IA.

Revenant sur le centre AI Crafters, elle a fait savoir que depuis sa création, plus de 3.000 personnes ont été formées, plus de 25 entreprises accompagnées, et que la communauté compte désormais au moins 30.000 membres, relevant que ces « chiffres témoignent de l’impact significatif du centre dans ce domaine ».

Pour sa part, le vice-doyen de la FSBM, Mohamed Radid, a noté que le « AI Corner » marque une étape « cruciale » dans la démocratisation des outils d’IA, tout en renforçant les compétences des étudiants en vue de leur future insertion professionnelle.

Destiné à favoriser l’émergence et le développement de solutions basées sur l’IA, cet espace offre aux startups et entreprises digitales, ainsi qu’aux acteurs de l’innovation, un environnement propice pour apprendre et se former, expérimenter et créer de nouveaux cas d’usage grâce à cette technologie.

LNT avec Map

