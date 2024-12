Le 17 décembre 2024, l’hôtel Hyatt Regency Casablanca a été le théâtre de Tech Talents, la compétition organisée en marge de Digital Now par le Club des Dirigeants. Cet événement unique a réuni 10 startups sélectionnées dans divers secteurs d’avenir tels que l’intelligence artificielle, la durabilité, le sport et l’éducation.

Un jury d’excellence pour guider l’innovation

Présidé par M. Nasser KETTANI, expert international en technologies digitales, et animé par Salah Eddine MIMOUNI, Expert en Marketing Digital et directeur de l’agence Richmedia, le jury est composé de :

Tarik FADILI , CEO de Algo Consulting

, CEO de Tarik MAAROUFI , Directeur Général de la Fondation Abdelkader Bensalah

, Directeur Général de la Khalil AZOUZI , Associé fondateur de Azur Innovation

, Associé fondateur de Adil BENZAKOUR, Expert en finance d’entreprises et de banques

Ces experts ont apporté leur savoir-faire et leurs conseils aux participants, afin de les aider à développer leurs projets et à atteindre de nouveaux sommets.

Un événement animé par Salah Eddine MIMOUNI

La compétition a été animée par Salah Eddine MIMOUNI, Expert en marketing digital et Directeur Général de l'agence Richmedia. Avec son expérience et son dynamisme, il a assuré le bon déroulement des présentations et des échanges entre startups, jury et participants.

Un tremplin pour les startups innovantes

Tech Talents est bien plus qu’une simple compétition : c’est une plateforme dédiée à l’encouragement de l’innovation, à la mise en réseau avec des investisseurs et des mentors, et à la valorisation des idées qui façonneront le futur. Les startups auront l’opportunité de présenter leurs projets, de bénéficier des retours d’experts et de propulser leurs initiatives sur le devant de la scène technologique.

Plus d’informations

Pour découvrir le programme complet et en savoir plus sur Tech Talents, rendez-vous sur : https://digitalnow.ma/techtalents/

