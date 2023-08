L’incendie qui s’est déclaré depuis vendredi dernier dans la forêt de Maghraoua, dans la province de Taza, a été maîtrisé à 65 pc et les équipes d’intervention sont toujours mobilisées pour venir à bout de ces feux de forêt, a affirmé, lundi, le directeur provincial de l’Agence nationale des Eaux et Forêts (ANEF), Morad Safadi.

« Lundi matin, la situation est calme en l’absence du vent et le feu s’est stabilisé et a été maîtrisé à hauteur de 65 pc », a expliqué M. Safadi dans une déclaration à la MAP, ajoutant que les opérations d’intervention sont toujours en cours et des efforts colossaux sont déployés par l’ensemble des intervenants.

Le responsable provincial de l’ANEF a indiqué que près de 600 ha sont partis en fumée jusqu’à présent, faisant état d’une coordination totale entre l’ensemble des intervenants sous la supervision du centre de commandement, présidé par le gouverneur de la province.

« Aucun dégât humain ou matériel n’a été enregistré », a fait savoir M. Safadi, relevant qu’un grand travail attend les équipes d’intervention composés des éléments de l’ANEF, de la protection civile, de la gendarmerie royale et des forces auxiliaires, appuyées par des unités de la Place d’armes de Taza et de trois avions Canadair des Forces Royal Air.

Il a aussi tenu à appeler les citoyens à la vigilance étant donné qu’ »une simple étincelle pourrait avoir des répercussions néfastes ».

Les autorités locales, soutenues par la gendarmerie royale, la protection civile, les forces auxiliaires et les éléments de la commune de Maghraoua, se sont mobilisées pour évacuer les habitants d’une cinquantaine de maisons, au niveau de trois douars relevant de ladite commune.

Plus d’une centaine d’habitants de ces trois douars, proches du périmètre de l’incendie, ont été évacués et hébergés dans des structures d’accueil situées au centre de la commune, rappelle-t-on.

Un centre de commandement avancé a été mis en place pour suivre l’évolution de la situation et prendre les mesures qui s’imposent.

LNT avec MAP

