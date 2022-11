Le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a annoncé le lancement des inscriptions au programme « Tayssir » pour la saison 2022/2023 en faveur des nouveaux élèves du primaire en milieu rural, ainsi que des collégiens du milieu rural et urbain souhaitant bénéficier du programme.

Cette opération s’inscrit “dans le cadre de la mise en oeuvre de l’accord de partenariat pour la gestion déléguée du programme “Tayssir” des transferts monétaires conditionnels à la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) Prévoyance, que dirige la Caisse nationale des retraites et des assurances (CNRA)”, indique un communiqué du ministère.

L’ouverture des inscriptions au programme Tayssir pour la saison 2022-2023 débutera à partir du 21 novembre 2022 pour les résidents de la région Rabat-Salé-Kénitra souhaitant bénéficier de l’aide accordée aux familles des nouveaux élèves de l’enseignement primaire, poursuivant leur scolarité en milieu rural, ainsi que des collégiens du milieu rural et urbain souhaitant bénéficier du programme, a indiqué le ministère dans son communiqué.

La même source a révélé que cette phase intervient comme un test avant de généraliser le programme aux autres régions du royaume à partir du lundi 05 décembre 2022. L’opération d’inscription pour cette année scolaire se fera par le billet des agences de proximité de la CDG Prévoyance et sur son site web: https://tayssir.cdgprevoyance.ma/ ainsi que sur l’application mobile Tayssir.

Les pièces justificatives dont il faut se munir pour bénéficier de cette aide et s’inscrire au programme, soit par la voie des agences de proximité ou par le portail électronique, sont les suivantes: la Carte d’Identité Nationale Électronique du tuteur, l’identifiant Massar de l’élève, le numéro d’adhésion au régime d’assistance médicale RAMED (si le/la concerné(e) en est bénéficiaire), ainsi qu’une déclaration sur l’honneur ou un certificat de tutelle sur l’élève bénéficiaire, si le tuteur n’est pas le père.

Pour faciliter le suivi des dossiers et favoriser l’obtention de l’aide financière, le ministère incite les parents et tuteurs à ouvrir un compte dans une des agences de proximité de la CDG Prévoyance et à s’inscrire sur le site web ou sur l’application Tayssir.

Le ministère a mis le site web suivant à la disposition des parents et tuteurs pour tout complément d’information : https://tayssir.cdgprevoyance.ma/

