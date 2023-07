L’opération de paiement du 2ème versement des bourses au titre de l’année scolaire 2022-2023, dans le cadre du programme « Tayssir », débutera le 18 juillet, pour les bénéficiaires des bourses par mandat, et se poursuivra jusqu’au 31 juillet 2023, a annoncé lundi le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports.

Afin de faciliter l’accès aux prochaines bourses, les parents et tuteurs des élèves bénéficiaires du programme Tayssir ne disposant pas d’un compte bancaire ou compte de paiement sont priés de procéder, au moment du retrait du mandat, à l’ouverture d’un compte bancaire ou d’un compte de paiement auprès d’un des établissements de paiement agréés à l’échelle nationale, a indiqué le ministère dans un communiqué. Cette opération vient en application des dispositions de la convention conclue entre le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports et le ministère de l’Économie et des finances et la Caisse nationale de retraites et d’assurances, portant sur la gestion mandatée du programme Tayssir.

Pour plus d’informations, le ministère invite les personnes concernées à se rendre sur le site : https:/tayssir.cdgprevoyance.ma

LNT avec Map

Partagez cet article :